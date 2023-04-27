美國相隔40年派核潛艇來韓　警告朝鮮動用核武攻擊將招致滅亡

美國總統拜登（Joe Biden）與韓國總統尹錫悅會面後，發表《華盛頓宣言》。美國將計劃派核潛艇停靠韓國，加強對朝震攝力，這將是40年來首次。



拜登及尹錫悅會談後，舉行聯合記者會發表《華盛頓宣言》，其中明確闡述一系列加強美國對韓國加強威攝力的方案。包括美國將派核潛艇定期停靠韓國、設立核諮商小組共同研討核計劃與戰略計劃，管控朝鮮對核不擴散體制的威脅。

宣言強調美國對韓增強的威懾力將包括核武在內的一切力量，韓國常規作戰力量會在危急關頭對美核作戰提供支援，兩國又會加強在朝鮮半島執行核威懾所需的聯合演練。拜登重申，美國不會在朝鮮半島部署核武，但警告朝鮮如果發動核攻擊，將招致滅亡。

尹錫悅表示，朝鮮半島的可持續和平不會自動發生，韓美兩國已同意在朝鮮發動核攻擊時立即採取，包括動用美國核武器在內的全部力量，以迅速、壓倒性和決定性地作出反應。

美國在上世紀70年代的冷戰時期，美國核潛艇頻繁訪問韓國，美國在韓國報署數百枚核彈頭。直至1991年，美國從朝鮮半島撤出了所有核武器，1992年首爾和平壤簽署了聯合聲明，承諾雙方都不會「試驗、製造、生產、接收、擁有、儲存、部署或使用核武器」。但朝鮮多年來一再違反聯合聲明，韓國國內越來越多人支持美國在韓國部署核武。