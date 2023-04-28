蘇丹內戰｜72小時停火期將屆滿　布林肯：美國正尋求延長

蘇丹政府軍和準軍事組織快速支援部隊（RSF）的72小時停火協議周四 （4月27日）午夜屆滿。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）周四表示，美方正致力延長停火時限，希望在未來幾個小時有更多資訊。他又表示，停火期間減少了衝突，有助安排空中撤離。



蘇丹政府軍周三晚些時候表示，武裝部隊總司令布爾漢（Abdel Fattah Abdelrahman al-Burhan）已初步同意再延長停火72 小時並派遣一名軍方特使前往南蘇丹首都朱巴（Juba）進行會談。政府軍表示，南蘇丹、肯尼亞和吉布提的總統制定了一項提案，包括延長衝突雙方的休火和談判。

多國繼續撤僑行動，其中加拿大周四首次展開撤離行動，2架CC-130大力神飛機共接走 100多人，當中包括加拿大人和其他國民。而在早些時候，在其他國家的幫助下，約有 180名加拿大人從該地區撤離。據指，約1,800名加拿大人在蘇丹，至少700人已向加拿大政府請求援助。

截至周四下午，英國已從蘇丹撤離約900名公民，並敦促仍留蘇丹的英國公民，應把握停火的最後幾個小時離開。

自4月15日以來，蘇丹衝較已造成至少512人死亡，近4,200人受傷。