旅遊巴爽約、女外交官身穿防彈衣戴頭盔　蘇丹撤僑現場曝光

非洲國家蘇丹自4月15日爆發內戰，多國正進行或準備撤僑。

今日（26日），《環球時報》披露了中國女外交官身穿防彈衣戴頭盔，在蘇丹組織撤僑的現場情況。



中國駐蘇丹使館臨時代辦張向華參贊連續多日沒有休息。4月24日清晨5時，連日協調撤僑計劃的他拖着疲憊的身體，穿戴上厚重的防彈衣和鋼盔，開始組織撤僑的指揮工作。

張向華稱，最難的是戰事持續所帶來的信息混亂。要在諸多方案中找到萬無一失的撤離路線和目的地，確保每一位中國公民的安全，「這是外交部和使館黨委的首要任務」。

中國駐蘇丹使館旁邊臨時設立了撤離集合點。雖然是清晨時分，但不少中國公民已排起長龍。當大家以為當日的撤僑行動比較順利時，當地的旅遊巴司機竟然爽約，有人因在交戰區無法趕來，有人則坐地起價。原本預定租用的旅遊巴，最終只有一輛如期到達。

在組織撤離的當天，使館周邊還能聽見槍砲聲，甚至有中國公民拍攝到戰鬥機向地面發射火箭彈的畫面，蘇丹快速支援部隊士兵也時不時開車從撤離隊伍前駛過。

當時已有400多名中國公民在撤離集合點，撤僑小組安全負責人、駐蘇丹使館武官丁峰認為，若無法完成撤離，將會嚴重威脅大家的生命安全。使館人員立即分頭聯繫多間企業和旅遊巴司機，最終，中石油尼羅河公司派出6輛旅遊巴支援使館撤僑。

在撤離的隊伍中，有長者、兒童以及中國公民的外籍家屬，但大家在漫長的等待中沒有發出一句怨言，井然有序地填寫資料，並自發為每輛車選出「車長」，統一對接協調。

有義工在車窗玻璃上粘貼國旗，為不適的長者、兒童義診，並送去食物和水，還有義工主動用私家車當頭車，為撤離車隊帶路。

在使館、企業和商會等多方的共同努力下，當日到達集合點的中國公民及家屬全部成功撤離。

4月24日到達集合點的中國公民及家屬全部成功撤離。（環球時報）

本次撤僑行動成功，但對於在蘇丹使館留守的中國外交官，他們的工作遠遠沒有結束。有人隨車前往撤離中轉地，有人仍在與當地人溝通租車事宜，幾位女外交官則逐一致電每一位未到達撤離點的中國公民，通知他們參加下批次撤離。

4月25日，中國外交部發言人毛寧在例行記者會上表示，經各方努力，大部分在蘇丹的中國公民已分批、有序、安全撤離至蘇邊境港口或周邊鄰國，下步將妥善安排。截至目前，中方沒有接到中國公民傷亡情況的報告。