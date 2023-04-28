尹錫悅訪問美國防部　擴大韓美日安全合作

正在美國進行國事訪問的韓國總統尹錫悅4月27日表示，若朝鮮企圖動用核武，將面臨包括美國核武在內的韓美同盟和韓軍堅決、壓倒性的反制措施。



韓聯社報道，尹錫悅前往美國防部國家軍事指揮中心（NMCC），聽取有關NMCC戰略監視體系、危機應對體系的報告。這是韓國總統首次訪問國家軍事指揮中心。尹錫悅說，為了更有效、強硬地應對朝鮮核導威脅，他與美國總統拜登（Joe Biden）26日就進一步加強對朝延伸威懾達成了共識。希望朝鮮盡快認識到核武無用，為實現韓半島真正的和平與共同繁榮做出無核化決斷。

韓美首腦前一天發表有關加強對朝延伸威懾的《華盛頓宣言》，尹錫悅此行或旨在強調穩如泰山的韓美聯合防衛態勢。

尹錫悅指出，東北亞和韓半島安全局勢極其嚴峻，朝鮮不顧國際社會的嚴重警告，不斷提高核導能力，以空前的頻率和強度發起挑釁。包括「韓國型三軸體系」在內，韓國將形成壓倒性的反制能力和態勢，並進一步擴大韓美日安全合作。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）表示，美韓同盟近70年來發展成為最堅固、有實力、互操作性強的同盟，得益於此，美韓一直在韓半島有效遏制主要爭端和入侵。延伸威懾涵蓋美國常規核武和導彈防禦力量。

隨後尹錫悅訪問美國防部高級研究計劃局（DARPA），聽取工作人員作報告，與他們就營造提高技術創新水平的研究環境交換意見，探索韓美深化國防科技合作的方案。

本文獲《聯合早報》授權轉載

