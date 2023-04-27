尹錫悅訪美︱韓美簽署網絡安全合作框架協議　加深情報同盟關係

韓國總統尹錫悅和美國總統拜登（Joe Biden）4月26日舉行韓美首腦會談，簽署《戰略性網絡安全合作框架》協議。兩國同意在網絡安全方面持續加深情報同盟關係，達至可媲美五眼聯盟（Five Eyes）。



韓聯社網站26日稱，韓國總統辦公室在新聞資料中指，兩國首次宣布將同盟關係從傳統的陸海空國防安全拓展到網絡安全領域，期待能構建類似於「核保護傘」的「網絡保護傘」。

兩國在協議中寫道，韓美將增進在包括訊息共享在內的網絡安全科技、政策、戰略層面的合作，構建互信。雙方會開發並運用多種手段切斷以及遏制網絡空間的惡意行為，向在網絡空間參與破壞和非法行為的國家追究責任，還會展開網絡訓練、核心基建設施保護研究及開發、人才培養，實時共享網絡威脅訊息，構建民官學合作網絡。

尹錫悅和拜登26日也發表《華盛頓宣言》（Washington Declaration），內容包括加強延伸威懾力、設韓美「核諮商小組」。尹錫悅26日在與拜登一起出席記者會時表示，在朝鮮發動核攻擊時，韓美領導人會即時協商溝通，並承諾以此動用包括美國核武器在內的所有同盟軍力，迅速採取具壓倒性的應對措施。