尹錫悅美國演說談長津湖戰役　中國外交部反駁

韓國總統尹錫悅訪問美國，4月27日演講時談到1950年美中在韓激戰的長津湖戰役，指美軍突破中國軍隊的人海戰術，中國外交部28日則指，根據中方戰史記載，此役共殲敵3.6萬人，其中美軍2.4萬人。



在4月28日的中國外交部例行記者會上，有記者指尹錫悅27日在美國國會發表演講時談到，美國海軍陸戰隊第一師在長津湖戰役突破中共軍隊12萬人的人海戰術，取得奇蹟般成果，詢問中方對此有何評論。

中國外交部發言人毛寧回應指，注意到韓國領導人發表演講的相關內容，她指「關於抗美援朝戰爭，我想強調的是，抗美援朝戰爭的偉大勝利對中國和世界都有着重大而深遠的意義。它用鐵一般的事實告訴世人，任何一個國家、任何一支軍隊，只要站在歷史發展潮流的對立面，恃強凌弱、逆行倒施、擴張侵略，必將碰得頭破血流。希望有關國家多做有利於世界和平與發展的事，不要重蹈覆轍。」

毛寧指，關於長津湖戰役，根據中方戰史記載，此役共殲敵3.6萬人，其中美軍2.4萬人，包括全殲美軍一個整團，美軍第8集團軍司令沃克中將也在混亂中翻車身亡，她指美國時任國務卿艾奇遜（Dean Acheson）稱之為「美國歷史上路程最長的敗退」。

根據《洛杉磯時報》（Los Angeles Times）2000年6月一篇講述長津湖戰役的文章指，時任國務卿艾奇遜曾稱這是自美國南北戰爭牛奔河之役（battle of Bull Run，暫譯）以來美軍遭受的最大失敗，美軍海軍陸戰隊第1師則認為取得成功，奮力帶着設備、死傷者突圍，並引致中國方面有4萬人傷亡。