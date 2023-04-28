尹錫悅急着向美國獻投名狀　真的是好事嗎？

外交部發表消息，指亞洲司司長劉勁松約見韓國駐華使館公使姜相旭，就美韓聯合聲明涉華錯誤表述提出嚴肅交涉，表達強烈不滿。但細看這是一篇深夜的通告，深夜召見大使表達不滿，顯然不是一次輕鬆的見面。



韓國總統尹錫悅訪美期間，美韓發表的聯合聲明，談及了台海問題。韓國跟隨了美國的腳步，說反對任何單方面改變印太現狀的企圖，通過非法海洋主張、填海軍事化和脅迫。

在白天的外交部記者會上，外交部發言人毛寧已經對美韓表達了不滿：「中方注意到美韓聯合聲明涉台內容和韓國領導人接受採訪時的表態。我想強調的是，台灣問題純屬中國內政，是中國核心利益中的核心，解決台灣問題是中國人自己的事。敦促美韓認清灣問題的實質，恪守一個中國原則，在台灣問題上謹言慎行。」

圖為4月26日，尹錫悅與拜登在白宮輕鬆會面，齊唱老劇歌曲。（Reuters）

這並非中國外交部近來第一次對韓國外交官表達不滿，就在一個星期前的4月20日，外交部副部長孫衛東就曾向韓國駐華大使鄭在浩提出嚴正交涉。原因尹錫悅在接受路透社採訪時聲稱，韓國將同國際社會一道，堅決反對依靠力量改變現狀：「台灣問題不僅是中國大陸和台灣之間的問題，而是像朝鮮問題一樣，是個全球性問題。」

韓方來了個反擊，韓國外交部20日召見中國駐韓大使提出強烈抗議，批評中方相關的表態是失禮行為。一個星期後，美韓聯合聲明，又在涉華問題上發表意見，逼得劉勁松深夜約見韓國公使姜相旭，再度表達強烈不滿。

韓國最近的動向頻繁，尹錫悅暗示要向烏克蘭輸送武器，在訪問美國前接受採訪，表示「無法接受因為100年前發生的事情還要求日本下跪請求寬恕」，讓韓國輿論譁然。認為日本無需承認佔領朝鮮半島罪行，這句話不像是韓國總統說的。這樣一味向美日獻投名狀，對韓國真有好處嗎？

在朝鮮半島問題上，美國和韓國將加劇與朝鮮對抗，只會讓局勢變得更劇烈。在日韓關係上，尹錫悅自打嘴巴的屈辱外交，韓國的國家尊嚴被受打擊。而即使美韓進入所謂蜜月期，但美國還是連盟友總統也會監聽，還要求在美發展的韓國企業交還部分資助份額，對韓國利益造成損害；而韓國目前所做的與選邊站無異，料將進一步打擊中韓關係。一些韓國人已經擔心，這將導致「令人難以承受的外交後果」。