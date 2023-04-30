伊朗與沙特阿拉伯料數天內互相重開大使館

伊朗外長阿卜杜拉希揚（Hossein Amir-Abdollahian）4月28日結束在黎巴嫩的訪問後，於首都貝魯特舉行的記者會上宣布，伊朗與沙特阿拉伯預計「數天內」互相重開大使館的消息，但未透露重開的具體日期。



他說：「在伊朗與沙特外交部長於開齋節舉行的最後一次電話會議上，我們同意未來數天內重開各自使館。」

他稱與沙特外相費薩爾（Faisal bin Farhan Al Saud）通電話後，雙方同意在近日重開兩國駐對方首都的大使館。

伊朗和沙特駐雙方國家的大使館自2016年以來一直關閉。2015年伊朗支持的胡塞武裝組織推翻沙特支持的也門政府後，沙特與阿聯酋介入也門戰爭，雙方關係開始惡化，兩國在2016年斷交，

兩國上月在中國斡旋下同意恢復外交關係，重設大使館。阿卜杜拉希揚又稱，伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）近日將會到訪敘利亞，是當地2011年爆發內戰以來，首次有伊朗總統到訪。

新華社報道，沙特與伊朗2016年斷交。在中方支持下，沙伊兩國代表今年3月在北京舉行對話，中沙伊三方簽署並發表聯合聲明，宣布沙伊雙方同意恢復外交關係，達成「北京協議」，強調三方將共同努力維護國際關係基本準則，促進國際地區和平與安全。