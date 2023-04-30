平治CEO：不可想像與中國切斷關係

德國梅賽德斯-奔馳（Benz）集團董事會主席康林松（Ola Kallenius）說，切斷與中國的經濟關係是不現實的，並指嘗試這樣做將使德國大部分產業面臨風險。



據路透社星期天（4月30日）報道，康林松接受德國《星期日圖片報》（Bild am Sonntag）採訪時說，與中國這個世界第二大經濟體脫鈎，對幾乎所有的德國產業來說都是不可想像的。

康林松認為，作為全球經濟的主要參與者，歐洲、美國和中國「是如此緊密地交織在一起」，與中國脫鈎毫無意義（makes no sense）。

報道稱，由於冠病疫情和烏克蘭危機凸顯了依賴主導供應商的危險性和供應鏈的脆弱性，歐洲正在努力減少對中國的依賴。

德國汽車製造商依賴中國這個世界上最大的汽車市場。今年的上海車展上，包括馬賽地、大眾、寶馬、奧迪等在內的德國車企，紛紛派出高規格高管團出席，力爭中國市場份額。此外，馬賽地—奔馳的兩個最大股東，分別是中國的北京汽車集團和吉利汽車。

中國市場佔馬賽地—奔馳2022年收入的18%，汽車銷量則佔到37%。康松林預計，2023年馬賽地在中國的銷售數字將進一步增加。

康松林說，疫情期間比較富裕的中國人積攢了不少儲蓄，隨着中國的開放釋放購買力，馬賽地應該能夠受益，「我相當樂觀地認為我們今年（的銷售數字）也將增長。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

