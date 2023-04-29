美媒指外資加快撤離中國　5天撤資逾31億美元

美國媒體報道，中國政府近期頻傳對在華外企發動突擊調查行動，導致大量外資撤離。過去五天內，價值31.7億美元的外資從瀘深港通跨境交易機制撤離，創去年11月以來，持續時間最長的撤資潮。



據美國《華爾街日報》報道，近幾周來，中國政府頻傳對在華外企開展搜查行動，包括本周四（4月27日）突擊調查諮詢公司貝恩公司上海辦事處的員工、此前也對晶片製造商美光科技公司的進口產品進行網絡安全審查、突擊搜查美商美思明智集團（Mintz Group）駐北京辦公室並拘留五人，以及拘留一名日本安斯泰來製藥公司員工，這些突擊行動讓在華外資人心惶惶。

報道稱，同時，中國政府修訂反間諜法，適用範圍擴大至外國威脅。一些外企高管擔憂，他們會因顧忌反間諜法的修訂，導致許多話題包括台灣問題、人權記錄、半導體技術等，都成了與中國同行討論的禁區。

該報引述中國美國商會政策委員會主席羅斯（Lester Ross）也稱，產業訊息對商業界而言至關重要，但在反間諜法下，人們或許會因為擔心被貼上間諜的標籤，而無法代表他們的公司收集足夠的訊息。

文中指出，種種因素下，中國美國商會本月的調查顯示，約27%受訪者優先考慮將投資佈局放在其他國家而非中國，去年只有6%有此規劃。

據研究公司Exante Data分析，過去五個交易日，全球投資者藉由瀘深港通跨境交易機制撤離中國股市的資金高達31億7000萬美元，這是自去年11月以來歷時最長的一輪資金撤離。

與此同時，外國資金經理也在重新考慮在華投資，如德州的教師退休基金去年將其中國股票配置減少了一半，佛羅里達州的公務員基金也喊停了在中國的新投資策略。

一名不具名的中國政府官員說，中國政府無意將外國公司推出門外，並鼓勵外企在中國擴大業務。但他們也表示，這些公司應該做得更好，幫助推動中國的發展，以換取進入中國市場的機會。

本文獲《聯合早報》授權轉載

