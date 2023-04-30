在泰活動中國籍邪教領袖被捕　自稱「宇宙之母」兜售「靈丹妙藥」

泰國春武里警方4月29日召開記者會，公布有關49歲中國籍姓蘇女子（Hong Lian Su）及60歲姓常男子（Chang Wen Hao）被捕的情況。他們與同黨在其所租賃的豪宅中傳播邪教，且非法販賣「靈藥」。



警方稱他們在泰國進行此類活動已有3年多，對象多是中國遊客以及泰國本地人。

春武里警方在進行打擊非法外籍人士行動中，在Facebook上發現一名用戶有通過社交媒體傳播邪教思想之嫌，發現有信徒通過各種方式聽她傳教。

組織名為「獅子王國聯邦」，成員在位於梭挑邑（Sattahip，又譯作莎打厝）豪宅內為人算命，而且自創貨幣。它又通過社交媒體舉行活動，並聲稱以聯合國的名義接受捐款，藉此取信於人。

梭挑邑在芭堤雅以南。

他們還以偽劣產品當作「靈丹妙藥」售予信徒。警方慮及它有威脅社會安全的風險向上匯報，在蒐集證據後立即向芭提雅地方法院申請搜查令。

警方28日搜查蘇女住所，逮捕蘇女、常男以及另外3名員工，檢獲5部手提電話、1部筆記型電腦、1張電子卡、租房文件和大量支付賬戶資料。

組織成員在社交媒體上發布聳人聽聞消息。

調查發現，Hong Lien Chu以擔任某公司經理的名義辦理工作簽入境，但實際上公司並不存在；來自台灣的Chang Wen Hao持養老簽證入境，在某公司擔任董事，但並未獲得工作許可。目前移民局已吊銷二人簽證並加入黑名單，他們將不能再入境泰國。其餘3名被捕中國人的簽證2023年初已到期，他們已被捕並移交相關部門，警方將依法追究起法律責任，之後會被遞解出境。

【相關圖輯】攝理教主涉性侵｜葉萱Maple前男友：她為蒐證帶病忍受鄭明析淫辱（點圖放大瀏覽）：

+ 17

【相關圖輯】誘拐女童成教會性奴 數十信徒天花板集體自殺 點圖放大閱讀韓國6大邪教恐怖事及瀏覽相關照片▼▼▼

+ 46

【延伸閱讀】韓國爆恐怖邪教 收女孩當「靈脈」逼雜交生育 教會猶如繁殖場（點擊放大瀏覽）▼▼▼