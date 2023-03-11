以神之名｜製作人：為見葉萱等了40天　想拍續集添食老婆下通牒

撰文：ETtoday
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韓國Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》揭露韓國4大教主的惡行，其中攝理教（JMS）的淫行作為，令人看得瞠目結舌。製作人曹聖鉉（조성현）10日在韓接受媒體訪問，他深知放出鄭明析的淫亂錄音檔會造成爭議，但還是決定一並公開，並解釋背後原因。他表示很希望製作第二季，妻子卻半開玩笑半威脅他「拍了我就離家出走」。

曹聖鉉10日在韓接受媒體訪問，他認為「邪教是社會產出的怪物」，身邊有非常非常多人誤入歧途，紀錄片上線後，就有各個電視台爆出翻譯、工作人員等都是攝理教教徒。

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他藉此呼籲「不要捕風捉影」，並坦言，「我家人之中就有邪教受害者，包含在我身邊的朋友也是，這樣看下來已經不是別人的事了，而是就像是牽連到我的事情，所以就像是我的課題，很想要拍出這樣的事件（紀錄片）。」

《以神之名：信仰的背叛》花了近2年的時間，採訪了200多名受訪者，就連跟港星方力申女友Maple Yip見面以前，都等待長達40多天他才正式見到女方，前置耗時許久，也讓製作人曹聖鉉動念想要把紀錄片完完整整地呈現在觀眾面前。

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鄭明析的淫亂錄音檔令人聽得作噁，其中一個「我高潮了50次」的發言，引起極大風波，更有部分觀眾認為尺度過大，曹聖鉉直言：「我覺得要讓大家看到事實的真相，不是『他對信徒做了壞事』，而是受害者遭遇了多麼可怕的事情，但就算如此，為什麼他們（受害者）還是堅信上帝，為何同樣的事情不斷上演，我也希望觀眾可以跟我一起深思這件事的背後原因。」

舉例來說，關於鄭明析的「高潮50次」，這位教室曾在JMS教會裏辯解了數次，所以還是有信徒對他深信不疑，因此製作人曹聖鉉認為紀錄片必須把事件攤開於陽光之下。

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對於第二季的規劃，曹聖鉉表示很想拍第二季，但妻子半威脅他「拍了就要離家出走」，因此現在還沒有任何計畫。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】

攝理教是什麼？

韓國攝理教原名為基督教福音宣教會，又稱JMS，即教主鄭明析名字縮寫。就連KBS電視台製作人也遭揭是教徒。此教因Netflix紀錄片《以神之名：信仰的背叛》而受關注。點此了解更多

鄭明析是誰？

現年78歲的創辦人兼教主鄭明析，1978年開始到首爾傳教，2009年因性侵罪判監10年，在出獄後，鄭明析繼續以愛之名性侵信徒。研究攝理教近30年的大學教授金度亨便曾解釋該教教徒有多無處不在。點此了解更多

Netflix《以神之名》中的葉萱Maple是誰？

葉萱Maple是方力申女友，也是攝理教前教徒，稱曾遭鄭明析強姦十多次。點此了解更多

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