膺國際象棋世界棋王　丁立人：贏了一場跟焦慮的鬥爭

中國棋手丁立人周日（4月30日）成為世界棋王後表示，在此次國際象棋男子世界冠軍賽（FIDE World Championship 2023）中，他在朋友、家人和團隊的幫助下，贏得了一場跟焦慮的鬥爭。



丁立人向新華社透露，當天比賽快結束、俄羅斯對手涅波姆尼亞奇（Ian Nepomniachtchi）就要認輸的那一刻，他有些激動、難以自持。回到休息室後，他又哭了很久，既是因為自己的努力，也因為這次比賽艱難的過程。

「我有點焦慮，會胡思亂想。朋友把這些概括為大賽的壓力，就像阿根廷隊奪得（卡塔爾）世界盃（足球賽）冠軍時那樣，朋友一直在幫我克服這些壓力。」丁立人說。

一直關注比賽進程的棋迷會注意到，在慢棋的前兩輪比賽中，丁立人有很多時間選擇待在休息室裡，而不是坐在棋盤前。丁立人告訴記者，當時之所以在休息室待得久，是因為沒法在棋盤前集中精神思考，狀態比較差。後來，通過朋友遙距的心理疏導，他才更好地進入了狀態。

第一次參加國際象棋世界冠軍賽的丁立人坦言，他對爭冠既渴望又害怕，想過如果輸了會怎麼樣，沒有像以前那樣「專注地往上衝」。朋友安慰他，這其實並不矛盾，是正常的。丁立人說，這次的比賽他一直在跟自我鬥爭，一直努力克服焦慮的情緒。

在慢棋第八輪比賽中，執白的丁立人一度形勢不錯。由於涅波出現了失誤，丁立人有機會取勝。但是，當他意識到這一點的時候，他想到了別人的評價，稍微有一點點鬆懈，結果沒能贏下來。在那盤棋之後，他和媽媽聊了聊，又重新樹立起對勝利的信念。

據丁立人的觀察，這次的比賽涅波也承受着很大的壓力，在臨場時比他表現得更為明顯。丁立人表示，雖然這次比賽非常艱難，但他在朋友們的幫助下再次找到了下棋的樂趣。

奪冠之後怎麼慶祝？丁立人說，他會和平常一樣散散步，還要跟大家一起吃頓好的。

綜合澎湃新聞、俄羅斯衛星通訊社報道，兩方此前在14盤慢棋戰成7比7，在4月30日以快棋戰決勝，結果在快棋戰前三局均和棋，丁立人在第四局絕殺奪冠，以2.5比1.5的比分贏出。

丁立人獲得110萬歐元的獎金，涅波姆尼亞奇會獲得90萬歐元。

▼丁立人勝出一刻▼