國際象棋︱印度16歲棋手挫5屆冠軍卡爾森　一代神童被後浪趕過

年僅16的印度棋手古基殊（Donnarumma Gukesh），擊敗5屆世界冠軍卡爾森（Magnus Carlsen），成為擊敗這位挪威國際象棋大師的最年輕一員。

長年高佔世界第一的卡爾森，今年已屢次被印度年輕棋手擊倒，當中一人更令他在半年內三度敗陣，堪稱是他的剋星。



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年僅16的印度棋手古基殊擊敗5屆世界冠軍卡爾森，成為擊敗這位挪威國際象棋大師的最年輕一員。（Twitter）

13歲已獲特級大師（grandmaster）資格的卡爾森，當年與一代棋王卡斯帕羅夫（Garry Kasparov）打成平手，令他一夜成名，被譽為天才棋手。他自此屢創佳績，5奪世界冠軍寶座，並自2011年7月保持世界排名第一至今。

不過現年31歲的他今年屢次敗給年輕印度棋手，他曾在今年2月被16歲6個月10天的帕拿蘭哈（Rameshbabu Praggnanandhaa）擊敗。周日（16日）他遇上更年輕、只得16歲4個月20天的古基殊（Donnarumma Gukesh），再度淪為敗將。

卡爾森今年屢次在印度年輕棋手身上吃悶棍。（Getty Images）

古基殊在Aimchess Rapid賽事勇挫卡爾森後稱，「明顯地，擊敗Magnus總是特別的，但我並不對那場比賽太過自豪。」 卡爾森開賽時原本控制戰局，直到第25步犯下重大失誤，賽後他說：「我本來可以輕易勝出，但以為自己想出一些贏得更輕鬆的方法，看不到對手向皇后設下的陷阱，我非常失望。」

這是卡爾森兩日內第二場敗仗，敗給古基殊之前，他已曾不敵同樣來自印度的19歲棋手伊利加斯（Arjun Erigaisi）。事實上，在賽事的第一天，卡爾森已幾乎敗在另一16歲印度棋手米泰爾（Aditya Mittal）手下，兩度「死過翻生」才驚險與對方打成平手。

帕拿蘭哈半年內3次擊敗卡爾森，堪稱是他的剋星。（Twitter）

一代神童被印度一班後起之秀圍堵，是否意味卡爾森的年代快將成為過去？他賽後指出，「帕拿蘭哈是唯一令我多次落敗的，至於伊利加斯和古基殊，一般情況下我都能擊敗他們」。他讚揚古基殊近期進步神速，「或許這場突如其來的勝仗不是令他最自豪的，即使獲勝總是美好。」

如今已17歲的帕拿蘭哈，自今年2月以來，6個月內已3度擊敗卡爾森，今年8月二人在FTX Crypto Cup再遇，卡爾森在勝出邊緣犯下低級失誤，將勝利拱手讓予對方。