不滿被指出千　19歲國際象棋「小鮮肉」向對手索償1億美元

美國19歲西洋棋大師漢斯尼曼（Hans Niemann）早前捲入出千醜聞，他10月20日入稟法院，指控世界冠軍卡爾森（Magnus Carlsen）等人及知名網站Chess.com誹謗，因此要求對方賠償1億美元。



《華爾街日報》及CNBC報道，尼曼入稟密蘇里州地方法院，指卡爾森、Chess.com及另一棋藝大師中村光（Hikaru Nakamura）等人合謀封殺自己，並發布多項關於自己出千的誹謗言論，令他無法在棋藝界立足。

尼曼向他們索償不超過1億美元，當中包括消息傳出後，自己被多個賽會禁止參與。他承認曾在12及16歲時兩度在比賽上出千，但否認在今年對戰卡爾森時有任何不當行為。

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卡爾森敗給尼曼之後，對方在最後一刻獲邀參加美國辛克菲爾德盃（Sinquefield Cup）西洋棋賽事，因此自己一度考慮退出，並認為尼曼出千的次數遠多於公開承認的數量。Chess.com其後決定封殺尼曼。

這場官司的其中一個重心，就是被告之間的關係，他指出卡爾森的棋藝應用程式「Play Magnus」即將獲Chess.com以8300萬美元收購，屆時將壟斷棋藝世界，因此尼曼認為他們進行不合法杯葛及非法干預自己的生意。