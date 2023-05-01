只能帶筆盒？美國德州為阻校園槍擊祭新招：禁止學生帶書包

美國槍枝暴力氾濫，校園槍擊案成為焦點。為避免再有學生帶槍回校，德州有學區祭出新措施，禁止初、高中學生「背書包」上學，只能攜帶筆盒或是手提包進入學校。



德州迪索托（DeSoto）學區在今年4月23日開始執行「禁止書包」政策，規定就讀初中及高中的學生只能攜帶鉛筆盒和手提包進入校園。若學生必須背書包回校，那麼就必須放在指定區域，而且要等到放學才能領取。

Amazon正在出售的部分透明書包，美國部分地區要求學生使用透明書包，目的是防止學生帶槍返校。（Amazon市場圖片）

政策目的是為了避免有學生帶槍回校，德州有着全美國最寬鬆的擁槍法案，即使末成年的學生亦很容易從父母手中偷到槍枝。在3月德州一間學校有學生帶槍回校，槍殺一名同學並槍傷另一人。在2022年德州已有學區要求學生使用「透明書包」，讓教職員更容易看清書包帶返校的東西。

政策似乎並不受家長歡迎，有家長批評手提包根本裝不下孩子上學必須攜帶的東西。不只資料夾放不下，就連課堂上必備的教科書也裝不了，批評這是治標不治本的方法。但有官員表示禁帶書包可讓工作人員把注意力集中在學生身上，而不需要花時間翻查書包。且除了禁書包政策外，學校還將針對上課時間限制走廊通行，呼籲家長在接近放學時間時，到校門口接孩子下課。