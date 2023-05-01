泰國為泰黨變陣　籲選民力撐阻巴育再上台

泰國大選戰情白熱化，最大反對黨為泰黨改變策略，呼籲選民集中投票給該黨，不要投給其他反對黨，以確保為泰黨能贏得下議院最多議席，不讓有軍方勢力支持的巴育（Prayuth Chan-Ocha）連任首相。不過，為泰黨這一競選戰略可能激怒盟友前進黨。



《曼谷郵報》報道，為泰黨秘書長蓬探說，「戰略性投票」是阻止巴育重返權力的唯一辦法。

他說：「這是一種選舉策略。我們不是自私，而是我們有最高的勝算。如果選民不這樣投票，我們會看到以前大選發生的事情重演。這就是為什麼戰略性投票很重要。」

蓬探認為，雖然前進黨的勢力正增強，但仍不足贏得100個議席，幫助為泰黨與前進黨聯盟鎖定在下議院的多數優勢。他也不相信前進黨在社交媒體上受歡迎的程度，能有效轉換成選票。

他反問：「當我們都爭取同一個基本盤時，前進黨怎麼可能在我們要贏得200多個席位的同時，爭取到100個席位呢？」

前進黨秘書長朗西曼質疑為泰黨的戰略性投票策略。他說，不應該嚇唬選民改變投票意向，因為選舉結果遠未確定。「人們應該把票投給他們想要的政黨和候選人。不應該誘惑或嚇唬他們放棄對政黨的支持……否則他們戰略性投票選出的候選人，可能並不能代表他們的價值觀。」

泰國國會兩院共有750個議席，上議院有250名議員，下議院由400個選區議席和100個政黨議席組成。選區議席由選民直選，選舉委員會按各黨得票數分配政黨議席。只有獲得上下議院至少376席支持的候選人，才能擔任首相。

上議院250名議員由軍方指派，不太可能支持為泰黨的人選，所以為泰黨的目標是拿下310個下議院議席，以壓倒性優勢單獨組成政府，再與其他小黨合作，控制下議院至少376席，不靠上議院即可委任首相。

不過，外界普遍認為，為泰黨應該能夠贏得最多議席，但要拿下過半數議席單獨執政還是有一定難度。

根據泰國川登喜大學民意調查研究機構Suan Dusit Poll於4月29日公布的最新民調結果，受訪的16萬2000個選民當中，多達41.37%表示支持為泰黨。深受年輕選民喜愛的前進黨以19.32%排名第二，巴育2023年初才加盟的泰國人團結建國黨支持率為8.48%，由看守副首相巴維（Prawit Wongsuwon）領導的公民力量黨支持率為7.49%。

泰國國立發展管理學院早前的民調結果顯示，為泰黨和前進黨的支持率繼續領先其他政黨，但兩黨的差距逐漸縮小；為泰黨首相人選之一的貝東丹（Paetongtarn Shinawatra） 和前進黨黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）作為首相人選的支持率差距也在縮小。

本文獲《聯合早報》授權轉載

