巴拉圭大選紅黨勝出　台北大概可鬆一口氣

巴拉圭選舉結束，執政紅黨總統候選人塔尼亞（Santiago Pena）取得逾40%的選票，拋離反對黨15個百分點當選。這場選舉尤其矚目，是因為結果可能決定台北在南美州唯一的邦交國能否存續。如今紅黨獲勝，台灣可以鬆一口氣。



在塔尼亞確定勝選後，台北駐巴拉圭大使韓志正隨即發賀電，祝賀塔尼亞當選，並稱將基於民主、自由等共享價值及兩國傳統友好邦誼，繼續與巴拉圭新政府深化合作與交流。

圖為4月30日，巴拉圭首都亞松。有紅黨的支持者在街道上慶祝。（Reuters）

巴拉圭這次選舉引人注目，是因為結果可能決定台灣在南美州唯一的邦交國能否存續。反對黨在野聯盟候選人阿萊格雷（Efrain Alegre）表明，若當選將與台北斷交，改與北京建交。他指責巴拉圭與台灣建交下未有獲取足夠利益，阻礙巴拉圭發展潛力。巴拉圭經濟以農業為主，是全球第六大的黃豆生產國，也是主要的牛肉出口國。礙於與台灣友邦關係，巴拉圭一直沒法把黃豆及牛肉出口至中國大陸。

這次的選舉結果讓觀察者感到意外，一般認為在野黨可與執政黨拉鋸不分上下，或即使紅黨勝利，也不應如此大比數拋離。人民普遍對政府不滿，這可從另一名候選人，民粹主義的反建制挑戰者庫巴斯（Paraguayo Cubas）的得票結果中看出。庫巴斯得票23%，排名第三；連同阿萊格雷的27%選票取得逾50%。

前總統卡提斯（Horacio Cartes）自2013至2018年執政期間被美國國務院指有「重大腐敗」，且與恐怖份子有聯繫。卡提斯否認指控，塔尼亞亦表示指控毫無根據。

塔尼亞的勝選保障了與台北的邦交關係，但巴拉圭面對經濟下行的問題有待解決。塔尼亞表明會在確保與台北邦交的同時，嘗試在中國進行更多貿易——但沒人知道他將如何成功。