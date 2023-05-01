第一共和銀行遭美國監管機構接管　摩根大通承接所有存款

美國加州金融保護和創新部（DFPI）5月1日稱，它已將美國第一共和銀行（First Republic Bank）關閉並予以接管。這是美國2個月來第三間倒閉的銀行。受消息刺激，第一共和銀行在美國提早交易時段股價暴挫，跌幅擴大至50%。



這是FDIC為提振消費者對銀行體系信心所作出的最新努力。在過去6週內，美國已有3間銀行倒閉。矽谷銀行和Signature Bank四月都被FDIC接管，此前它們都發生擠提。它們的倒閉引發外界對美國地區銀行健康狀況的猜測，尤其是那些存款基礎基本沒保險的銀行。

DFPI指定美國聯邦存款保險公司（FDIC）作為第一共和銀行的接管人。目前第一共和銀行總資產約為2,291億美元，存款約為1039億美元。FDIC接受摩根大通對第一共和銀行的收購要約。

第一共和銀行First Republic Bank（FRB） ：圖為2023年4月28日，一名保安員站在美國加州三藩市第一共和銀行分行外。（Reuters）

摩根大通除了承擔所有存款（包括未投保的存款）、合格的金融合同，亦同意購買第一共和銀行幾乎所有的資產。摩根大通也承擔第一共和銀行的部份負債，並預計一次性稅後收益約為26億美元。摩根大通稱將保持非常充足的CET1比率。

FDIC發聲明稱，第一共和銀行辦公室將以摩根大通分支機構的身份重新開業。銀行在8個州的84個辦事處在美國時間1日重新開業。銀行的所有存款人都將成為摩根大通的存款人，並將有權使用其所有存款。

第一共和銀行First Republic Bank（FRB） ：圖為2023年4月28日，鏡頭下美國加州三藩市第一共和銀行分行的徽標。（Reuters）

聲明指出，銀行的存款將繼續由FDIC提供保險，客戶不需改變他們的銀行關係，他們的存款是安全，而且都能夠順利提款。第一共和銀行的客戶應繼續使用其現有分行，直至接獲摩根大通銀行全國協會的通知。目前銀行系統更改已完成，允許摩根大通銀行全國協會的其他分行也可以處理第一共和銀行的賬戶。

FDIC在聲明中指出，很高興能在不動用聯邦存款保險公司緊急權力的情況下處理第一共和銀行的破產事宜。機會又稱，銀行體系對監管失誤不夠有彈性，應該為這些銀行的倒閉做好計劃，把重點放在嚴格的資本要求和有效的解決框架上。

第一共和銀行First Republic Bank（FRB） ：圖為2023年4月28日，一名保安員站在美國加州三藩市第一共和銀行分行外。（Reuters）