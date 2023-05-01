第一共和銀行陷落　兩個月以內第三間銀行倒閉　到底什麼回事？

美媒4月29日引述消息稱，美國監管機構已要求各銀行30日下午前為第一共和銀行（First Republic Bank，FRC）提供最終收購邀約，並最終由摩根大通成功收購。這次是美國近兩個月以來第三間銀行倒閉事件，它究竟發生什麼事？



● 背景：銀行接連倒閉

美國矽谷銀行（又譯硅谷銀行，Silicon Valley Bank；SVB）3月10日倒閉，Signature Bank在12日亦因類似系統式風險而被接管，引發投資者對美國銀行業憂慮。市場當時推測，第一共和銀行將是美國下間面臨倒閉風險的銀行。

美國第一共和銀行位於波士頓的分行，圖片攝於2023年3月13日（Reuters）

第一共和銀行3月16日獲11間大型銀行注資300億美元續命，但銀行24日發表最新財務報告，披露截至3月底已有大量存款被領走，令外界再次憂慮銀行會喪失長期生存能力，股價暴瀉。

● 第一共和銀行危機

第一共和銀行成立於1985年，在美國專門做富裕階層的生意，給予低息的貸款，至2023年是美國第14大銀行。在矽谷銀行搖搖欲壟的時候，第一共和銀行受到拖累。

第一共和銀行最新財務報告顯示，存戶在2023年第一季從銀行提走約41%資金。其中大部份戶口存款多於25萬美元，超出FDIC保額上限，若銀行倒閉，將無法獲得賠償。這些戶口提走的資金達1,000億美元，而銀行同期淨存款總額亦減少1,020億美元。

截至2022年12月31日，未投保存款佔銀行存款總額68%，至2023年3月31日，數字已大跌至27%。雖然至今季受保存款減少幅度溫和，並在4月保持穩定，但傷害以足夠讓銀行陷入危機。

● 美國聯邦存款保險公司接管

為避免銀行倒閉引起的連鎖效果，美國聯邦存款保險公司（FDIC）29日正式接管第一共和銀行，並邀請大銀行磋商收購。公民金融集團（Citizens Financial Group）、PNC金融服務集團及摩根大通等6家銀行參與投標，最終決定由摩根大通成功收購。

第一共和銀行First Republic Bank（FRB） ：圖為2023年4月28日，鏡頭下美國加州三藩市第一共和銀行分行的徽標。（Reuters）

摩根大通將承擔第一共和銀行所有存款、合格的金融合同，亦同意購買第一共和銀行幾乎所有的資產，在第一共和銀行的存戶得到了保障。摩根大通亦將承擔第一共和銀行的部份負債。

銀行的倒閉可能會增加市場對經濟放緩的擔憂。業內專家及經濟學家表示，以矽谷銀行倒閉為開端，銀行業的動蕩會使其他銀行及投資者更為謹慎，而這種謹慎可能讓貸款變得困難和昂貴，阻礙企業發展和招聘。如果美國聯儲局認為第一共和銀行的倒閉會導致銀行進一步收緊借貸，將可能鼓勵聯儲局緩減及暫停加息。