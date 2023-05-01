IPEF｜ 日媒：印太經濟框架部長會議擬5月27日美國舉行

日媒5月1日引述知情人士稱，美國和日本等14個國家正進行協調，計劃於5月27日在美國底特律（Detroit）舉行印太經濟框架（IPEF）的部長會議。



共同網稱，這是2022年9月宣布啟動正式談判以來，IPEF首次以面對面形式召開部長級會議，旨在就供應鏈加強等部份領域達成共識。

報道稱，美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）似乎就此事向各國詢問意願，意欲抗衡中國的供應鏈加強議題，預計也會在5月19日至21日舉行的七國集團（G7）峰會上成為重要議程。能否利用IPEF並公布實效性舉措，對G7輪值主席國日本來說將是一場考驗。

IPEF正圍繞「貿易」「供應鏈」「清潔經濟」和「公平經濟」4個領域展開磋商。在供應鏈加強方面，主要考慮半導體和重要礦物。鑑於在新型冠狀病毒感染（COVID-19）疫情期間出現重要物資供應混亂以致生產停滯，IPEF期望協調避免供應中斷的措施。

此外，IPEF還探討如何理順出口關稅和檢疫手續，以及激活農產品等貿易往來，並磋商制定數碼貿易規則。在能源領域，IPEF將加強減少溫室氣體排放的相關合作，以日美為中心，融匯對東南亞等地區的支援措施。

參與IPEF的國家也將致力於消除強制勞動。在各國與追求高水平的美國之間能達成何種程度的妥協這一問題上，相關談判仍在持續。

2022年5月，美國總統拜登（Joe Biden）在訪問亞洲期間啟動IPEF計劃，旨在加強美國在印太地區的貿易關係，以抗衡中國在印太日益增強的經濟影響力。

除美國外，參與IPEF的還有澳洲、汶萊、斐濟、印度、印尼、日本、韓國、馬來西亞、新西蘭、菲律賓、新加坡、泰國和越南，成員國的經濟總量佔世界經濟的40%。

本文獲《聯合早報》授權轉載

