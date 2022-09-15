降温中印邊境與暫退IPEF貿易談判：上合前夕　印度有意戰略轉向？

近期，印度兩大動作引發外界關注。

9月9日，中印兩國發布聯合新聞稿，稱兩軍位於加南達阪（Jianan Daban）的一線部隊，已根據中印雙方第十六輪軍長級會談所達成的共識，在9月8日開始同步脱離接觸。此一動作，是繼2021年2月的班公湖地區脱離接觸後，中印邊界對峙的再緩和，也是2020年6月加勒萬河谷衝突以來，兩國邊境有所降温的新跡象。

9月8日，由美國主導的新經濟圈構想「印太經濟框架」（IPEF）召開首輪線下部長級會談，並於9月9日結束為期兩天的會議。會後各國發布聯合聲明，表示14個成員國共同通過了框架內貿易、供應鏈、清潔經濟和公平經濟四大支柱合作的主要目標，並將就此啟動正式談判。然作為框架關鍵的印度卻在會後以「暫時看不到好處」為由，宣佈暫時退出該框架四大支柱之一的貿易領域談判，成為唯一一個不參加全部領域談判的成員國。

而因兩大動作看似「疏美和中」，又發生在9月15日至16日的上海合作組織（簡稱上合組織）年度峰會前夕，故有部分分析認為，印度似要進行戰略轉向，也就是與美國主導的「印太戰略」拉開距離，同時修復中印關係，以參與歐亞整合進程。簡言之，「美國陰謀」受到重創。

平心而論，單就印度的行動來看，上述推論並非全然無稽；但由印度行之有年的現實主義思維觀之，其行動更大程度上，是要極大化自己的國家利益，而非簡單的陣營選擇。

5月23日，日本東京，美國提出「印太經濟框架」（Indo-Pacific Economic Framework, IPEF），拜登、岸田文雄、印度總理莫迪（Narendra Modi）出席啟動儀式。（AP）

邊境對峙有所趨緩

首先，中印邊境事務眼下確朝緩和方向邁進，但這與印度是否「疏美和中」關聯不大，而是印度眼下無意「多做糾纏」所致。

回顧2020年5月，印度邊防部隊越線進入中國領土構工設障，阻攔中方邊防部隊正常巡邏，雙方於拉達克（Ladakh）發生對峙；6月15日晚間，印度一線邊防部隊再次越過實控線，雙方官兵在加勒萬河谷（Galwan Valley）發生激烈肢體衝突，造成人員傷亡。此次事件讓沉寂已久的邊境問題浮上台面，中印雙方乃於多處駐軍對峙。

2020年6月6日，在兩方皆有意緩和局勢下，中印兩國邊防部隊舉行了首次軍長級會談，雙方通過現地指揮官會晤商定分批撤軍事宜。此後中印邊境雖偶有緊張消息傳出，軍長級會談卻始終沒有停下，持續至今已有十六輪，且過程並非毫無進展。

2021年2月11日，中國國防部新聞發言人吳謙表示，中印兩軍位於班公湖（Pangong Tso）南北岸的一線部隊，於2月10日起同步組織脱離接觸。而在此前的1月24日，中印兩軍正好於莫爾多/楚舒勒會晤點的中方一側，舉行了第九輪軍長級會談，故班公湖的對峙解除，無疑是中印第九輪軍長級會談的共識；正如此次9月8日加南達阪一線部隊同步脱離接觸，同樣是7月17日第十六輪軍長級會談的相關成果。

從務實層面來說，軍長級會談雖是雙方解決邊境對峙、進行溝通與協商的一線平台，但其出現與生效，仰賴的仍是雙方高層的政治決斷與授權。換言之，軍長級會談促成了兩次部隊脱離接觸，反映的是中印眼下皆有意願維護邊界安全穩定，並嘗試通過外交與軍事管道溝通對話，讓實控線回歸平靜，同時為全面解決中印邊境的西段對峙問題，創造積極氛圍。

2021年8月，解放軍在中印邊境練習近距離肉搏。（微博＠衝鋒號角）

而從這一態勢變化也可看出，中印邊境是否穩定，取決於雙方是否「相向而行」；說得更直接，便是印度能否改變戰略取態，不將邊境問題當作挑釁中國的地緣槓桿。

平心而論，中印邊界問題由來已久，雙方分歧橫陳，推動解決必然是一大工程。故多年以來，中國憑藉加強軍備、推進談判的雙管齊下，在一定程度上避免了戰事重演；而歷史發展也證明，只要印度能自我克制、不在邊境點火，雙方大體能免於煙硝侵擾。

然而問題就在，印度始終無法戒斷對邊境問題的政治癮，其觸發機制往往不是美國動員，而是軍方爭功、調動民粹等內政需求，從而導致了中印屢生摩擦，形成「衝突、談判、緩和、再衝突」的無奈迴圈，差別只在摩擦烈度有所不同；而中國之所以在談判之餘努力鞏固邊防駐軍，也是在經歷多次局勢反覆後，知曉了要提防印度的「故態復萌」。

故眼下的中印邊境緩和，其實與印度是否遠離美國的印太動員無關，而是其眼下無意操作此一槓杆所致，且歷史發展也證明了，中印軍力的懸殊差距、中印關係的和穩推進、中印經貿的密切交流，都無法確保邊境的偃旗息鼓。歸根結柢，與其樂觀期待印度能立即跳脱「衝突、談判、緩和、再衝突」的怪圈思維，不如反求諸己，不拒絕任何有助化解分歧的邊境談判機制，但也不放棄衝突發生後，以戈止戰的準備與決心。

國家之間難免存在矛盾和分歧，中印關係既要避免落入你輸我贏的零和博弈思維，也要明瞭有時強悍實力更能鞏固和平的道理。

2022年9月2日，印度總理莫迪（Narendra Modi）在印南拉拉邦（Kerala）戈奇（Kochi）科欽造船廠（Cochin Shipyard）出席該國首艘國產航母「維克蘭特」號（INS Vikrant）的服役儀式，並在艦上參觀。（AP）

暫退貿易領域談判的真實用意

至於暫退貿易領域談判一事，並不意謂印度拒斥美國在印太的動員，也不代表印度不願參與IPEF，更不表示印度不會在IPEF下進行貿易談判。

據印度商業和工業部長戈亞爾（Piyush Goyal）表示，印度之沒有加入貿易領域的談判，是因為利益的性質尚不清楚，「該框架的輪廓，特別是在環境、勞工、數字貿易和公共採購方面所需的任何承諾，各國尚未達成更廣泛共識。我們還沒有看到各國將（從貿易方面）獲得什麼好處，以及在環境等方面的任何條件是否可能歧視發展中國家」。

印媒《金融快報》（The Financial Express）亦指出，印度政府近期剛從議會撤回一項個人資料保護法案，以準備引入「更全面的法律框架」。故面對IPEF提出的數字開放性相關要求，新德里很難在會談中做出任何「有約束力的承諾」，特別是在IPEF的框架細節仍相對模糊的情況下。

然儘管存在上述障礙，印度商工部長戈亞爾仍表示，印度將繼續以「觀察員」的身份密切參與貿易談判，並在IPEF框架下與其他成員國進行接觸，以等待貿易支柱「最終輪廓」的出現，再決定是否加入。簡言之，印度乃是希望能在暫時沒有責任包袱的情況下，參與IPEF貿易談判的「試營運」，同時向美國開出條件。

5月23日，日本東京，拜登、岸田文雄、莫迪出席「印太經濟框架」會議，其他IPEF初始成員國的領袖亦透過視像通話與會。（AP）

如此現象，反映的並非是印度有意疏離美國，而是美國為求機制穩定運行，同意了印度某種程度上的「例外要求」，展現自己對印度的拉攏與遷就。據彭博（Bloomberg）報道，美國方面還在9日發布官方簡報，稱印度「雖未加入仍能參與談判」，體現了IPEF的靈活性；美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）更表示，美國將繼續與印度進行雙邊貿易談判，她不會把印度當前的決定定義為「選擇退出」，且自己將在年底前與戈亞爾會面。

而從印度的視角觀之，避免印度本土產業受自貿協定衝擊，是印度總理莫迪（Narendra Modi）的一貫考量。在莫迪看來，過度的全球參與將摧毀印度的本土企業，其若不是被跨國資本殘忍吞吃，就是在市場競爭中落敗。故在此前，印度也曾退出《區域全面經濟夥件協定》（RCEP），邏輯與其此次暫時退出IPEF的貿易領域談判相同，皆是源於對自貿體系的保留立場。

然而儘管印度忌諱參與自貿體系，卻希望能借IPEF整體，實現莫迪「培育本土產業發展」的長遠目標。在印度看來，IPEF的特點是完全排除了中國參與，並且意在打造與中國對立的區域技術、供應鏈體系，從而開拓出市場潛能。平心而論，如若IPEF是由印度帶頭倡議，或許會成為南亞疊床架屋的區域合作體制之一；但如今是美國帶頭組隊，印度自然對此框架有所期望，並希望藉此吸引由中國市場撤出的投資與商業機會，以增加印度的發展資源。

由此視角觀之，印度短期之內或許不會加入IPEF的貿易談判，卻也不會自外於IPEF的供應鏈與技術合作場域；正如其雖出席上合，也同意降温中印邊境，卻不會放棄在各場域同中國進行長遠競爭一般。

【印度立場Q&A】