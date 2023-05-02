美國德州5死槍擊案　疑犯墨西哥人　曾4次遭美驅逐出境

美國德州（Texas）克利夫蘭（Cleveland）4月28日深夜發生5死槍擊案，涉嫌「行刑式處決」鄰居的38歲疑犯奧羅佩薩（Francisco Oropesa）仍然在逃。當局30日派出逾200名執法人員，並懸紅8萬美元緝捕。美國移民和海關執法局 (ICE) 周一（5月1日）表示，疑犯奧羅佩薩是墨西哥人，自2009年以來已被美國驅逐出境4次。



移民和海關執法局發聲明稱，奧羅佩薩自2009年3月首次被驅逐出境以來，分別再於 2009年9月、2012年1月和2016年7月被捕，並被驅逐出境。 另外，他於2012 年1月曾在德州蒙哥馬利縣（Montgomery County）因醉酒駕駛而被定罪，並被判入獄。

截至周一下午，執法部門尚未更新搜捕進展。但聯邦調查局（FBI）休斯敦（Houston）的負責探員史密斯（James Smith）周日曾坦承，當局不知道疑犯下落，目前線索為零。

此宗發生於休斯敦以北小鎮克利夫蘭，疑犯奧羅佩薩被指半夜練槍發出噪音，遭鄰居投訴，他其後上門「行刑式處決」鄰居。警方指，槍擊案死者介乎8到31歲，相信全部都來自洪都拉斯。