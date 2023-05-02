IMF：環顧亞太區　中國對全球經濟增長貢獻排名第一

國際貨幣基金組織（IMF）5月2日發布《亞洲及太平洋地區經濟展望報告》顯示亞太範圍內，中國對全球經濟增長的貢獻排名第一。



內文稱在當前全球金融環境收緊，通脹高企以及美歐銀行業危機拖累經濟增長的背景下，中國經濟的強勁反彈為亞太和全球經濟提供了巨大動力。

俄衛網2日引述報告稱，預測中國和印度將推動2023年亞太地區經濟增長率達到4.6%，超過2022年的3.8%。這個預測較2022年10月IMF發佈的《世界經濟展望報告》上調0.3%。這也意味着亞太地區為今年全球經濟增長的貢獻率將高達70%左右，而在亞太範圍內，中國對全球經濟增長的貢獻排名第一。

IMF稱儘管2023年的背景黯淡，世界經濟似乎將面臨挑戰，但亞洲經濟仍然充滿活力。隨着利率上升和俄烏衝突給經濟活動帶來壓力，美國和歐洲的銀行業壓力給本已複雜的經濟形勢注入了更大的不確定性。但儘管貨幣政策收緊，亞洲國內需求迄今仍保持強勁。

IMF預計，隨着該地區經濟增幅從2022年的3.8%提升至4.6%，該地區今年將為全球經濟增長貢獻70%左右。中國的重新開放將提供新的動力，該地區其他新興經濟體也有望實現穩健增長，儘管有些國家的增速略低於2022年。