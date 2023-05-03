秦剛：支持緬甸繼續推進政治轉型進程

在緬甸訪問的中國國務委員兼外長秦剛強調，中國希望緬甸局勢穩定、國家發展，支持緬甸繼續推進政治轉型進程，支持緬甸各方在憲法和法律框架下妥處分歧、實現和解。

中國外交部在網站上公布，緬甸領導人敏昂萊星期二（5月2日）在內比都會見到訪的秦剛。

秦剛稱，中緬是山水相鄰的胞波兄弟，中方願同緬方一道，共建中緬命運共同體，並率先踐行全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，推動中緬全面戰略合作穩步前行。

秦剛指出，中方真心希望緬甸局勢穩定、國家發展，支持緬甸探索符合國情、具有緬甸特色的發展道路，支持緬方繼續推進政治轉型進程，支持緬各方在憲法和法律框架下妥處分歧、實現和解。中方主張國際社會尊重緬主權，為緬實現和平和解發揮建設性作用。

他表示，中方將繼續為緬發展提供力所能及的幫助，加快推進中緬經濟走廊重點合作項目，開展農業、教育、醫療等惠民項目。

在緬甸與孟加拉國關係方面，秦剛說，中國支持緬甸與孟加拉國改善關係，協商解決相關問題，願與兩國一道，拓展中緬孟務實合作。

訪緬期間，秦剛還會見了緬甸前和平與發展委員會主席丹瑞，並同緬甸外長丹穗舉行會談。

中國外交部星期二公布，秦剛於5月2日至5日訪問緬甸，並赴印度出席上合組織外長會。

外交部介紹，秦剛訪問緬甸旨在深化經濟、民生等領域務實合作，支持緬維護穩定、復甦經濟、改善民生、實現可持續發展。

秦剛星期二也到雲南中緬邊境進行調研，強調要維護中緬邊境穩定，推進中緬友好合作，不斷開創涉邊、涉緬工作新局面。

本文獲《聯合早報》授權轉載

