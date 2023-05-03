秦剛與緬甸領導人敏昂萊會面　支持緬國各方妥處分歧

撰文：蕭通
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中國國務委員兼外長秦剛正在緬甸訪問，週二（5月2日）與緬甸軍方領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）在首都內比都（Naypyidaw）會面。秦剛表示，中方真心希望緬甸局勢穩定，支持緬各方在憲法和法律框架下妥處分歧、實現和解。

秦剛表示，中緬是山水相鄰的胞波兄弟。中方歷來高度重視發展中緬睦鄰友好關係，願同緬方一道，落實好習近平主席2020年曆史性訪緬成果，共建中緬命運共同體，率先踐行全球發展倡議、全球安全倡議、全球文明倡議，推動中緬全面戰略合作穩步前行。

秦剛指出，中方真心希望緬甸局勢穩定、國家發展，支持緬甸探索符合國情、具有緬甸特色的發展道路，支持緬方繼續推進政治轉型進程，支持緬各方在憲法和法律框架下妥處分歧、實現和解。中方主張國際社會尊重緬主權，為緬實現和平和解發揮建設性作用。中方將繼續為緬發展提供力所能及的幫助，加快推進中緬經濟走廊重點合作項目，開展農業、教育、醫療等惠民項目。

秦剛表示，中國支持緬甸與孟加拉國改善關係，協商解決相關問題，願與兩國一道，拓展中緬孟務實合作。

敏昂萊表示，緬中建交70多年來，兩國關係始終保持發展勢頭，取得豐碩成果。緬方願同中方一道，進一步加強緬中友好合作，積極構建緬中命運共同體。緬方讚賞中方在涉緬問題上秉持客觀公正立場，歡迎中方發揮更大作用。緬方重視保護在緬中國公民和機構安全，願同中方合作維護兩國邊境地區安寧。

訪緬期間，秦剛還會見了緬甸前國家和平與發展委員會主席丹瑞，並同緬甸外長丹穗舉行會談。

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