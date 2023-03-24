TikTok對美國最大的威脅　是它還沒有被美國完全掌控

當地時間3月23日，TikTok的CEO周受資在美國國會接受議員們的質詢。雖然這場聽證會事先張揚了很久，但大概率不會有什麼超出預料之外的新東西。因為這本質上不過是一場長達數年的公開搶劫案的一步「走過場」罷了。



雖然明面上，美國官方給出的理由是擔心TikTok的數據安全問題，但大家都明白，這個理由屬於欲加之罪。比如前幾天，美國政府威脅字節跳動出售TikTok業務，否則就要進行封禁。這就屬於吃相難看了。

正如TikTok自己辯解的那樣，出售業務改變所有權，並不解決數據流向的問題。難道換個股東，TikTok的數據就會被神奇地加上一層美利堅愛國防火墻嗎？美國政府提出這樣的威脅，到底是真的關心美國用戶的數據，還是關心TikTok的所有權，可謂一目了然。

當然，雖然把TikTok遭遇的風波總結為美國掠奪中國的一樁搶劫案沒什麼問題，但具體的細節還是有必要多說兩句的，畢竟美國本身也不是鐵板一塊，各個利益群體想要搶的東西也不一樣。為什麼是TikTok被搶，為什麼能拖到現在，都跟美國各方想要什麼有關。

TikTok首席執行官周受資3月23日在華盛頓國會接受議員們的強烈質詢。（Reuters）

民主黨政府打著什麼算盤？

我們先回憶一下，最早提出要封禁TikTok的，是特朗普政府以及共和黨人，而民主黨大部分人當時是反對的，為什麼呢？

一方面，臨近大選，民主黨當然要秉持「凡是共和黨支持的，我們就要反對」的心理。而另一方面，TikTok的主要用戶是美國年輕人——也就是民主黨的主要支持者，封禁TikTok顯然有損民主黨自身的政治利益。

這兩年來，民主黨在TikTok上有不少動作。比如去年民主黨官方賬號入駐TikTok，天天發一些不明所以的沙雕視頻給拜登政府歌功頌德：

去年中期選舉之前，拜登還專門邀請了TikTok網紅們到白宮訪問，希望他們能夠調動選民積極性。

拜登於2022年10月底在白宮接見了8名TikTok網絡紅人。（白宮圖片）

所以表面上看，民主黨政府應當是TikTok一邊的。但近年來的現實是，民主黨議員逐漸和共和黨一樣開始反對TikTok，而拜登政府也開始考慮要封禁TikTok……難道民主黨不擔心封禁TikTok帶來的負面影響嗎？

當然擔心。但民主黨的如意算盤是，他們根本不打算真的封禁TikTok，而只是用這一招來威脅字節交出TikTok，讓TikTok在自己人的掌控之下罷了。對於TikTok來說，出售好歹能有點錢，被禁就一無所有，你說他們會選什麼？

更何況從一開始，TikTok就沒有顯露出跟美國政府鬥爭到底的想法。

TikTok有什麼籌碼？

當然，客觀地說，TikTok本身是沒什麼籌碼的。美國本土都很少有公司能鬥得過政府，更何況他們一個外來戶。雖然封禁TikTok只是威脅，但這個威脅之所以成立，是因為民主黨真的封禁了TikTok也不至於翻車。

首先，TikTok的唯一籌碼——在TikTok最為活躍的美國年輕人用戶，並不影響政治大局。TikTok一大半的美國用戶是年輕人，而四分之一的TikTok用戶更是未成年人。年輕人本來就是投票率低的群體，而未成年人更是連投票權也沒有，他們的政治影響力不能說一點沒有，但是完全可以犧牲。

其次，美國用戶不可能真的對TikTok有什麼忠誠度，不至於為此反臉。TikTok只是個平台，倒了之後再換一個就完了，TikTok的網紅們也一直都有著跑路其他平台的計劃。在黨派極化的大背景下，民主黨只要不是太離譜，年輕人肯定不會叛逃到共和黨。而只要給予合適的替代品，那些年輕人就會忘了民主黨禁過他們熱愛的TikTok。

最後，其他美國科技公司一直有著接盤TikTok市場份額的計劃，他們本質上是歡迎封禁TikTok的。如果能夠直接收購TikTok那當然最好，但即使是封禁，也是幫他們解決了一個重要的競爭對手。

比如facebook，嘴上說著封禁TikTok是危害言論自由的漂亮話，實際上在偷偷地花錢雇人抹黑TikTok：

華盛頓郵報去年3月刊登報道指Facebook聘請共和黨機構抹黑TikTok。

這也是為什麼TikTok雖然能夠靠遊說茍活一時，但難以長久的原因之一。你能遊說美國議員，想要你死的美國競爭對手就不會了嗎？你能鬥得過這些地頭蛇和美國兩黨的金主？

所以，如果我們認真設想一下美國政府如果真的封禁了TikTok會怎麼樣，就會發現民主黨其實損失不會太多，甚至可能有意外收獲。

反對TikTok的人 在反對什麼？

反過來講，如果民主黨堅持保護TikTok，他們會有什麼損失呢？他們會損失TikTok反對者們的選票。根據這個月最新的民調顯示，整體上將近一半的美國人（49%）支持全國封禁TikTok，而反對者只有42%。而在兩黨最為看重的獨立選民中，支持封禁的佔了50%，反對的則佔了43%：

民調顯示，整體上將近一半的美國人（49%）支持全國封禁TikTok，而反對者只有42%。

無論如何，封禁TikTok是一項有著一定民意基礎的事情，而這個民意主要來自於兩方面。

第一重，是從TikTok本身的短視頻屬性出發，將TikTok視為毒害美國青少年的洪水猛獸。其實這個觀點不難理解。就好像在國內，抖音短視頻成癮是個引起很多爭議的話題，抖音用戶的「無腦」形象也一直處在互聯網鄙視鏈的底端。

同樣的道理，TikTok在美國的名聲也好不到哪兒去，TikTok的軟件被視為電子毒品，而TikTok的用戶也被視為「沉迷毒品的弱智」。像「電子可卡因」、「電子芬太尼」這樣的指控，經常能夠在媒體和政客口中出現：

美國媒體不時以「電子可卡因」、「電子芬太尼」形容Tiktok。

因此，封禁TikTok的第一重壓力，還是很好理解的。但第二重壓力，就有美國特色了，也就是反華的壓力。

眾所周知，在美國兩黨的共同煽動下，美國的反華情緒在近年來是一路高漲的。而這一路高漲的反華情緒，也自然反過來會要求兩黨政客們繼續反華。在政治極化的當下，美國兩黨少數能夠團結起來的議題，就是反華。誰都想利用反華議題，誰都不想被指控為對華軟弱。

所以當我們看到美國人對中國的負面情緒達到歷史新高，絕大多數美國人將中國視為國家威脅的時候，來自中國的TikTok，在政客們的煽動下，自然也被主流美國人視為洪水猛獸：

2022年3月進行的皮尤民調，八成受訪美國民眾對中國持負面評價。

當然，在幾年前美國人是不在意也不知道TikTok來自中國的。但隨著這些年美國政客們的炒作，TikTok必然會跟中國綁定在一起，即便張一鳴強調一萬遍字節是全球公司，有「火星視角」，也無濟於事。

本質上講，TikTok是不是美國的威脅，就跟中國是不是美國的威脅一樣，美國認為是就是，跟另一方如何辯解沒有一丁點關係。

TikTok對美國的真正威脅是什麼？

那麼， TikTok到底對美國有沒有威脅呢？沒有，但也有。

在政客們對TikTok的諸多指控中，最讓他們擔心的，除了數據安全，還有輿論控制。在他們看來，TikTok是「特洛伊木馬」，是中國控制美國輿論進而控制美國人思想的重要工具：

共和黨參議員克魯茲（Ted Cruz）指TikTok是中共的「特洛伊木馬」，目的是影響美國人的思想。

前幾天，FBI局長談到TikTok威脅的時候，甚至給了一個具體應用場景，就是一旦中國打算統一台灣，就會使用TikTok來影響美國輿論。

但他們為什麼會確信TikTok可以影響美國的輿論和思想呢？因為他們自己就做過。

比如去年俄烏沖突剛剛全面爆發，白宮就火速召集TikTok的網紅們，給他們灌輸了關於這場沖突的美國官方口徑，指示他們領會精神，將官方認可的信息傳遞給千家萬戶：

去年3月，美國家安全委員會和白宮新聞秘書 Jen Psaki ，對一些明星Tiktoker，介紹了美國在烏克蘭的戰略目標。TikTok明星聚集在Zoom通話中，以接收有關戰爭的關鍵信息。

當然，不只是俄烏沖突，拜登政府跟網紅們在諸多國際國內議題上都有著合作。所以對於TikTok在輿論場上的威力，美國政客們是很清楚的。而他們最怕的，就是TikTok這樣強力的工具，被掌握在中國手中。

問題是，TikTok真的被中國用來影響美國輿論了嗎？顯然沒有。

我們如果翻遍美國政客對TikTok的指控，就會發現他們沒有嘗試提出過任何實質性的證據，而只是從一種整體的假設的層面，強調TikTok對於美國輿論的影響。

反過來想，假如TikTok真的影響了美國輿論，那不光政客們很快就會揪出反面典型，將「通中」水軍一網打盡，TikTok也早就會被封禁，拖不到現在。

3月23日，TikTok的CEO周受資在美國國會接受兩黨議員們的質詢。（Reuters）

所以，指望著TikTok來重塑中國形象其實不怎麼靠譜。一方面是TikTok千方百計想著避嫌跟中國劃清界限，根本沒有嘗試過去影響美國輿論；而另一方面，如果TikTok真想這麼幹，那美國政府就真的不會放過他們了。但TikTok真的沒有影響中國形象嗎？也不一定。

比如最近剛好有篇論文研究了TikTok如何影響中國形象，給出了一些初步的結論：

雖然在TikTok上關於中國的內容只是少數，關注相關內容的用戶也是少數，但是這些TikTok上的中國視頻，確實和用戶對於中國的良好印象有著相關性。

重要的是，跟西方傳統媒體不一樣，TikTok是一個專注娛樂的平台。傳統西方媒體上關於中國的內容往往偏政治化，也就更容易帶有負面信息。而抖音作為一個娛樂平台，關於中國的內容自然是更加輕松愉快的吃喝玩樂主題，也就往往帶有正面或者至少中立的信息，更容易讓用戶對中國產生好感。

如果要找佐證的話，美國年輕人對中國的好感相對來說也確實比其他年齡段高一些，他們對於中國威脅論也沒那麼關心。比如，當美國越來越多的學校以國家安全為名禁止TikTok的時候，很多美國學生的第一反應是用VPN繞開限制，而不是真的關心中國威脅。

2020年一個有趣的民調也顯示，當得知美國政府準備封禁TikTok和其他中國社交媒體的時候，四分之一的美國Z世代年輕人（1995年到2010年左右出生）甚至打算更多地使用這些軟件。

TikTok成功擄獲全球年輕用戶，難免招人妒忌。（Getty）

不過同樣的結論未必適用於當下，畢竟2020年的美國是特朗普執政，他本來就跟年輕人關係不太好。TikTok對於美國年輕人認識中國到底起了什麼作用，有沒有因果關系，還需要更多的研究。

無論如何，如果把所有這些結論稍微引申，不嚴謹地推論一下，也許我們可以認為，只要是一個不關心政治的中立社交媒體平台，不去主動地帶中國的節奏，其實對中國的國家形象都是有好處的。

如果我們再引申一下，也許TikTok對於美國最大的威脅，也正在於它不關心政治的中立性，也就是在於它尚未被美國政府完全掌控。

美國反華政客害怕的，從來不是TikTok做了什麼，被誰控制，而是TikTok沒做什麼，沒有被誰控制。

本文作者為匹茲堡大學政治學系在讀博士周德宇，獲觀察者網授權轉載

