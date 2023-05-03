澳洲加強管制電子煙　今後只可經處方從藥房購買

澳洲宣布將全面取締電子煙，並指責煙草公司蓄意通過包裝和新口味，意圖吸引青少成為下一代「尼古丁成癮者」。



根據澳洲這項10年來最大的反煙改革行動，政府將禁止在多數零售店出售電子煙，也禁止進口非處方電子煙和所有一次性電子煙。電子煙今後只能在藥店銷售，而且需要「藥品類」包裝，人們只能以處方購買，電子煙的尼古丁含量也會受限。

澳洲下週公布的聯邦預算也會包括撥款2億3400萬澳元（約12億港元），用於採取措施防止煙草和電子煙造成的危害。

數據顯示，澳洲14至17歲的青少年中，每六人就有一人用過電子煙；18至24歲的年輕人中則有22%用過至少一次電子煙。

衞生部長巴特勒（Mark Butler）說：「使用電子煙已成為中學和高中生的頭號行為問題，在小學也日益普遍……就如他們對香煙所做的那樣，大型煙草公司以另一種會令人上癮的產品，把它放進精美包裝並添加口味，以培養新一代的尼古丁成癮者。」

在澳洲，沒有處方購買電子煙是違法的，但電子煙在黑市唾手可得，在澳洲各地的便利店隨處可見。

巴特勒說：「電子煙是作為一種治療產品，出售給世界各地的政府和社區，以協助長期吸煙者戒煙……它並非作為休閒產品出售，更不應賣給我們的孩子。」

去年，澳洲國立大學的一項調查顯示，使用電子煙的青少年開始吸煙的概率是一般人的三倍。研究員當時說：「兒童和青少年使用尼古丁，會導致終生成癮問題以及注意力和學習上的困難。」

澳洲擁有世界上最嚴厲的禁煙法之一。2012年，澳洲更是全球首個強制煙草商使用統一簡易煙盒包裝的國家。

本文獲《聯合早報》授權轉載

