新西蘭擬建立無煙國家　其他國家如何仿傚？

撰文： 張子傑 最後更新日期： 2021-04-18 20:14

新西蘭政府計劃在2025年實現全國無煙，內容包括提升購買香煙人士的年齡，希望令新一代國民與尼古丁完全「割席」。除了新西蘭，全球多國都有意或已經推出類似措施，或為世界各地政府在制定相關政策時可以借鏡。

建立無煙生活其實並不是新鮮事，新加坡政府早在1970年代已經推出這個構想。當地在1965年獨立初期，曾經容許室內吸煙，惟政府在1970年10月立法禁止民眾在戲院等地方吸煙，再加上公眾教育、加煙草稅等政策，全國的吸煙率由1992年的18.3%，下降至2019年的10.6%，並希望在2020年將數字降至不足10%。

新加坡：二手煙應同樣禁止

新加坡的禁煙措施似乎有成效，但有公共衛生專家認為仍未足夠，指當局需要正視二手煙的問題。新加坡國立大學（NUS）的數據顯示，當地每年有大約300人死於二手煙。因此有國會議員在去年10月提出動議，要求立法禁止民眾在家中窗邊或露台吸煙，減低其他人吸入二手煙的可能。

這個議案引起社會熱烈討論，非煙民普遍傾向支持通過。假如最終成功立法，或為其他同樣人煙稠密的國家和地區制定禁煙政策時，帶來極高參考價值。

新加坡自1970年起推動無煙生活，當地2019年的煙民數目佔總人口10.6%。（Reuters）

「人間淨土」全面封殺煙草

新加坡的鄰邦馬來西亞亦有一系列禁煙措施，包括禁止在醫院、機場、公眾廁所和政府建築內「提神」；另外在設有空氣調節設備的私人辦公室內吸煙則可能面臨罰款或入獄的刑罰。

不過提到最嚴格的禁煙國家，「人間淨土」不丹（Bhutan）可算數一數二。該國在2004年成為全球首個國家完全禁止販賣煙草，以及不准在所有公眾地方吸煙。而且在2010年更明文禁止帶煙草入境，違者可被判監3至5年，並不准假釋。

不丹被外界公認為「人間淨土」，同時當地亦實施嚴格的禁煙政策。（Reuters）

芬蘭的無煙路線圖

歐美國家同樣有意減低民眾吸煙的情況，芬蘭就被新西蘭「搶先」成為無煙國家，當局在2014年提出路線圖，目標將當地15至64歲的煙民比例由2013年的16%，下降至2040年的不足2%。

芬蘭政府提出的政策包括規範煙草產品包裝、定期增加煙草稅、為有意戒煙人士提供更多支援、在禁煙場所禁止使用電子煙，以及將含有尼古丁的電子煙列為藥用產品等。

芬蘭計劃將含有尼古丁的電子煙產品列為藥用產品，同時禁止民眾在禁煙場所內使用電子煙「吞雲吐霧」。（AP）

美國禁煙措施「南轅北轍」

與歐洲相隔大西洋的美國，禁煙措施就沒有統一準則、紐約和加州的措施明顯比較嚴格，其中紐約市的公園、海灘和行人專用區等地方都被劃為禁煙區，當地合法買煙的年齡亦定為21歲或以上。不過南部州份的措施則相對寬鬆，在德州（Texas）、佐治亞州（Georgia）和密西西比州（Mississippi）等州份的酒吧和餐廳內，吸煙情況並不罕見。