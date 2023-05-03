美國5月在湯加開設大使館　抗衡中國在太平洋地區影響力

美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）5月2日表示，美國將在5月在湯加王國開設新大使館，擴大美國在太平洋地區的存在，以抗衡中國在太平滿地區的影響力。



康達在美國聯邦參議院外交委員會一個小組會議上表示，美國將在5月開設湯加新大使館，同時繼續與瓦努阿圖和基里巴斯接觸，討論這兩個太平洋島國開設新大使館等事宜。

美國國務院3月曾表示，計劃在瓦努阿圖開設大使館。美國雖與瓦努阿圖有外交關係，但未開設大使館，都是由駐巴布亞新幾內亞外交官代理相關事務。

美國2023年重新開啟駐所羅門群島大使館，但所羅門群島3月仍與中國國有企業簽下合約，在首都霍尼亞拉（Honiara）開發國際港口。自所羅門群島2022年與北京達成安全協議以來，美國和盟國澳洲、新西蘭都擔心中國可能在當區建立海軍基地。

美國致力與馬紹爾群島、帕勞和西太平洋島國密克羅尼西亞聯邦續簽協定，維持對這些島嶼的防禦責任。美國總統拜登（Joe Biden）政府正尋求國會允許在未來20年內對這三個國家提供71億美元的經濟援助。

有消息透露拜登可能於5月22日，在前往澳洲前短暫訪問巴布亞新幾內亞，作為加強與太平洋島國地區接觸的一部分。