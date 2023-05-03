澳洲65歲漢釣魚失蹤　鱷魚體內發現疑似殘骸

澳洲一名男子週末與友人釣魚時失蹤，經過兩天的搜查，澳洲警方對兩條鱷魚實施安樂死後，在其中一條鱷魚腹中發現了疑似該男子的人體組織。



英國廣播公司（BBC）星期三（5月3日）報道，65歲失蹤男子名為達莫迪（Kevin Darmody），是一名經驗豐富的漁民。他在星期六（4月29日）失蹤前，最後出現的地點是位於昆士蘭北部的肯尼迪灣（Kennedy's Bend），那是當地著名的鹹水鱷魚棲息地。

報導稱，安樂死的兩條鱷魚分別長4.1米和2.8米。雖然警方僅在其中一隻鱷魚體內發現了人類遺骸，但野生動物官員認為，兩條鱷魚都與這宗「食人」慘禍有關。

+ 1

漁民聽到大聲喊叫 友人岸上發現拖鞋

事發時與達莫迪在一起的幾名漁民並未目睹達莫迪遭襲，但稱自己聽到達莫迪大聲喊叫，隨後聽到一聲巨響。達莫迪的朋友說，他聽到動靜後趕往事發地點，卻只看到達莫迪的人字拖留在岸上。

警方目前尚未最終確定鱷魚體內人類遺骸的身份，但對達莫迪的搜救工作來說，顯然不是個好消息。

澳洲當局於1970年代推出鹹水鱷禁捕令，幾十年間，昆士蘭地區的鱷魚數量已從約5000只增至約3萬隻。

雖然鱷魚在澳洲北部十分常見，但鮮有鱷魚攻擊事件發生。自1985年有記錄以來，達莫迪的慘劇是昆士蘭發生的第13宗致命的鱷魚襲擊事件。

本文獲《聯合早報》授權轉載

