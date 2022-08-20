慎入｜男子墨西哥冒險落水遭噬　遊客目擊鱷魚「拖屍」慢慢游

墨西哥東北部墨西哥塔毛利帕斯州（Tamaulipas）一個公園出現駭人一幕。一批遊客8月18日站在潟湖的觀景台看海龜，突然看到一條約3.35米長的鱷魚叼着一名男子游過。牠咬着他臂膀，以此推動他，他看已無氣息。人們隨即將這一幕拍下，之後影片在網上廣傳。

阿根廷新聞網站infobae報道稱，事發地點位於坦皮科（Tampico）名為Laguna del Carpintero的公園內的潟湖。

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警方未有公布男子身份，但稱他無視警告告示跳入湖中游泳，結果被鱷魚咬噬。牠當場咬死他後拖着其遺體游動，令本來入園開心欣賞海龜的遊客被這一幕嚇得目瞪口呆。

Crocodile kills man and drags his body in it's jaws#crocodile kills man AT Laguna del Carpintero in #Mexico

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警員接報到場後，發現鱷魚已將男子的遺體拖進溝渠。墨西哥《進程》周刊（Proceso）報道，消防員發現牠位處距離公園一個街區的沙井下。人們花了一個小時將渠蓋移開，在鱷魚嘴上綁上繩子，將牠活捉並拖上來。男子的遺體其後也被打撈出來。

Laguna del Carpintero的潟湖已不止一次發生鱷魚攻擊人的事件，2022年來已有5人被鱷魚襲擊死亡，其中部份人是落水洗澡或洗衣服的無家者。公園已張貼警告提醒人們切勿在潟湖下水，但那名年約20多歲男子無視警告，最終喪命鱷口。