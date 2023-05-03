克里姆林宮保安受質疑　莫斯科禁飛無人機　勝利日閱兵式加強防範

俄羅斯指控烏克蘭5月3日凌晨用無人機試圖攻擊克里姆林宮，企圖暗殺俄總統普京（Vladimir Putin），雖然俄方指擊落烏方無人機，但外界隨即也傳出質疑克里姆林宮保安能力不足的聲音。莫斯科3日宣布即日起禁止無人機飛行。5月9日舉行的勝利日閱兵儀式也會加強保安。



據俄方指，俄方擊落兩架烏克蘭無人機，它們墜向克里姆林宮，事件中無人受傷。烏克蘭則否認與此事有關，兩方各執一詞。

雖然俄方表示擊落無人機，但網上流傳片段顯示，無人機飛至克里姆林宮一帶上空，引來外界質疑克里姆林宮的保安能力。

國際特赦組織（Amnesty International）俄羅斯研究員科茲洛夫斯基（Oleg Kozlovsky）在Twitter發文指，他不認為這是一次俄方嫁禍他人的偽旗行動（false flag operation），因為這次事件對俄羅斯安全機構來說是極度尷尬，「顯示即使普京也是觸手可及的，拿走他那無敵的斗篷。」

他認為如果俄羅斯作出嫁禍行動，會讓事件看來是對普通公民的威脅，而不是對高級官員，更不是普京。

《紐約時報》則指，若然俄方說法屬實的話，這是自2022年2月俄烏戰爭爆發以來，烏克蘭對俄羅斯領土展開的最大膽攻擊。即使是烏克蘭東北邊界，距離莫斯科也有約280英里（約450公里）遠。

報道指，近月俄羅斯一些地方報告多宗無人機襲擊事件，一些無人機墜落在俄烏邊界附近，也有至少一架無人機出現在莫斯科以南的地方。烏克蘭對有關的大多數事件都沒有予以承認。

莫斯科3日起禁飛無人機

莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）3日在Telegram公布，自5月3日起莫斯科禁止所有無人機飛行，只有獲國家機關批准使用的無人機例外，他指「請大家注意，未經授權放飛無人機的行為違法，需為此承擔行政和刑事責任」。

俄羅斯5月9日會舉行勝利日閱兵儀式，克里姆林宮也在5月2日宣布，會加強保安，努力確保閱兵儀式安全舉行。