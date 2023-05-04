美國宣布再軍援烏克蘭3億美元　協助烏軍反攻

美國星期三（5月3日）宣布新一輪價值3億美元的烏克蘭援助計劃，以協助烏克蘭軍隊展開對俄羅斯軍隊的反攻行動。



法新社報道，美國國防部當天發布的聲明中指出，這項新的援助計劃包括提供「高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱「海馬斯」）所用的彈藥、榴彈炮、火炮和迫擊炮彈，以及烏克蘭反攻俄羅斯所需的反裝甲能力」。

另據路透社更詳細的報道，這項計劃將向烏克蘭提供AT-4和「卡爾．古斯塔夫」（Carl Gustaf）M2反坦克榴彈發射器、TOW反坦克導彈，以及多種尺寸的迫擊炮；拆除設備、卡車和用於維修車輛的診斷設備也在計劃援助的範圍內。此外，計劃還首次向烏克蘭提供Hydra-70短程導彈（即「九頭蛇」航空火箭彈）。

計劃提供的大炮和彈藥將從總統縮編授權下的美國過剩庫存中提取，在緊急情況下無需國會批准即可實施。

白宮新聞秘書皮埃爾（Karine Jean-Pierre）說，過去幾個月，美國政府為滿足烏軍反攻計劃的需求，做了大量的工作。國務卿布林肯（Antony Blinken）就這項新的對烏援助一攬子計劃表態：「美國和我們的盟友及合作夥伴將與烏克蘭團結到底。」

自2022年2月俄烏戰爭爆發以來，這已是美國公布的第37輪對烏援助計劃，援助總額已達357億美元。

本文獲《聯合早報》授權轉載

