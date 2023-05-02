拜登：保衛菲律賓是美國「鐵一般」承諾

美國總統拜登與菲律賓總統小馬可斯星期一（5月1日）在白宮會面時，稱美國對菲國的保護是「鐵一般」的承諾，並就加強軍事合作新準則與菲律賓達成共識。



路透社報道，拜登在橢圓形辦公室對小馬可斯說，「美國仍然堅定不移地致力於保衛菲律賓，包括南中國海」，並重申了兩國在72年前簽訂的《美菲共同防禦條約》。該條約要求美國在菲律賓軍隊受到武裝襲擊時協助抵禦外敵。

在兩國首腦會晤前，菲當局曾表明，鑑於當前國家安全狀況已然不同，美菲共同防禦條約應與時俱進。

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美國官員在簡報會上說，新準則將側重於陸上、海上、空中、太空和網絡空間的軍事協調，美政府還將向菲律賓轉讓三架C-130運輸機，並尋求派遣更多的巡邏艦。

小馬可斯表明：「面對我們現在看到的圍繞南中國海、亞太和印太地區那些不斷上升的緊張局勢，菲律賓期待與它在世界上唯一的條約夥伴（美國）共同加強和重新定義當前擁有的關係和所發揮的作用，這是非常自然的。」

美菲關係・拜登與小馬可斯：美國總統拜登（右）與菲律賓總統小馬可斯2023年5月1日在白宮會面。圖為兩人在白宮橢圓形辦公室進行雙邊會談。（Reuters）

今年2月，兩國同意擴大2014年美菲《強化防務合作協議》，菲律賓將多開放四個軍事基地供美軍使用，其中有三個基地位於菲律賓北部，距離台灣僅數百公里。這一協議使美國在菲律賓的基地增至九個，引起中國大陸不滿。

分析指出，華盛頓認為菲律賓是一個潛在的火箭、導彈和火炮系統的地點，以對抗中國大陸對台灣的兩棲攻擊。

小馬可斯與拜登・美菲關係：美國總統拜登（右）與菲律賓總統小馬可斯2023年5月1日在白宮會面。圖為兩人在出席歡迎儀式後，走過白宫西柱廊（West Colonnade）前往橢圓形辦公室。（Reuters）

不過，小馬可斯在飛機上對記者說，中國已經同意討論菲律賓在南中國海的捕魚權，重申他不會允許菲律賓成為美國軍事行動的「中轉站」。

根據美菲發布的聯合聲明，兩國首腦期待於11月在美國三藩市舉辦的亞太經合組織（APEC）峰會上的見面。

小馬可斯的訪美之行將於5月4日結束。

本文獲《聯合早報》授權轉載

