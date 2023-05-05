俄羅斯副外長：俄美關係處於武裝衝突深淵邊緣

俄衛網5月5日引述俄羅斯副外長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）表示，俄美國關係正處於邊緣，莫斯科正努力阻止其墮入公開武裝衝突的深淵。



里亞布科夫在俄羅斯第一頻道節目中稱：「我們正努力阻止與美國的關係墮入公開武裝衝突的深淵。我們已處於這一深淵的邊緣。」

他強調，莫斯科聲明的克制、冷靜語調和負責任性質向國際社會發出了信號，即俄羅斯不會將與美國的關係推向公開直接戰爭的深淵，但也會盡一切努力保護自己的領土完整及其公民的安全。

里亞布科夫強調稱：「我們打算利用我們掌握的一切現有手段，不允許任何人蓄意危害國家安全、蓄意侵犯總統和政治領導人的安全。」

里亞布科夫還表示，莫斯科認為，美國如此地惱恨對待俄羅斯很費解。

里亞布科夫在俄羅斯第一頻道節目中稱：「我想強調的是，很費解華盛頓對待俄羅斯如此惱恨和仇恨，大體上到了考慮一下自身安全，而不僅僅是在烏克蘭戰鬥衝突戰場上和俄羅斯新聯邦主體領土上正在發生事情的時候了。不僅僅思考一下如何在反俄和反華平台上更多『團結』西方陣營，還應操心更迫切的事情了。」

他補充道：「我們敦促他們醒悟過來。」