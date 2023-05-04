克里姆林宮被無人機襲擊　暴露了俄羅斯哪些漏洞？

克里姆林宮遭無人機攜炸彈襲擊，襲擊者是誰不重要，重要的是它充分暴露了俄羅斯「篩子」一樣漏洞百出的軍事情報與國安體系。就像1987年西德業餘駕駛員駕駛小型飛機降落在莫斯科紅場一舉擊穿了華約號稱「世界上最龐大的防空網」一樣，這件事對俄羅斯戰時情報與防空體系的打擊是同樣致命的。

克里姆林宮是什麼地方？是俄羅斯的大腦與心臟，對一個處於戰時體制的國家來說，其重要性無論怎樣強調都不過分。但就是這樣一個地方，居然接連遭到兩架無人機攜炸彈攻擊，雖然這兩架無人機最終都被擊落，但是它們能飛到克宮屋頂，已經將俄羅斯的軍事情報與國安漏洞暴漏得淋漓盡致。

還好這只是兩架小型無人機，僅具打臉效應，傷害性不大，如果是兩架隱形飛機或兩枚巡航導彈，襲擊方對俄重要領導人的行蹤掌握得再詳細一些，會發生什麼真的不敢想象。

路透社指，網絡流傳的片段顯示有飛行物飛近克里姆林宮參議院大樓圓頂的上空，然後出現強光及爆炸（影片截圖）

而這還只是俄羅斯被滲透打擊的其中一個最新案例，開戰以來，這樣的案例早已不勝枚舉，只是程度不同而已。

比如，有普京「帝師」之稱，立場激進的俄羅斯民族主義學者杜金的女兒於去年8月在莫斯科被汽車炸彈炸死，就是由烏克蘭特工人員所為。在交戰狀態下，一國政治心臟地帶，居然被另一個國家特工長驅直入，得手後又安全撤出，這種事在近代以來，至少在公開層面好像還沒有先例。

再比如，克里米亞大橋，作為聯通俄羅斯本土與克里米亞的交通要道，是俄羅斯2014年吞併佔領克里米亞的成果與標誌之一，堪稱俄羅斯的世紀工程，而且是由普京為落成剪綵後親自駕卡車通過。一個對前線戰場如此重要的關鍵設施，居然在普京生日當天被烏克蘭用卡車炸彈破壞。

再有就是去年12月5日，俄羅斯本土境內薩拉托夫州和梁贊州居然連遭烏克蘭軍方打擊，導致三座軍用機場被炸，兩架圖-95轟炸機戰略轟炸機被毀。

今年2月26日，白俄羅斯境內的軍事重地馬丘利什奇空軍基地遭襲，部署在該基地的俄羅斯空天軍A-50U戰略預警機遭到疑似軍用無人機襲擊，導致1架A-50預警機機身和雷達面受損嚴重，基本喪了預警能力。

今年2月28日，一架烏克蘭無人機還試圖對莫斯科地區一天然氣設施發動襲擊，但最終在距目標10米外墜毀。按照俄羅斯媒體的說法，此地距克里姆林宮也才不到100公里。

把這些延申到俄羅斯境內的攻擊前後聯繫起來，我們有理由懷疑，策劃這次克宮襲擊案的一方（不管是烏克蘭，還是俄羅斯國內的反對派，抑或是美英情報機構支持的特種作戰力量），其目的可能並不如某些專家所言，僅僅想羞辱俄羅斯普京一次，給俄勝利日閲兵添亂，或如另一些專家所言，是俄羅斯自導自演，為進一步擴大戰爭尋求正當性。有極大可能，他們是要通過這種方式向普京及他身的支持者展現一種能力，即：如果他們想定點清除打擊，可以隨時針對俄境內的任何目標（軍事重地或軍政人物）隨時打擊。

如果真是這樣，隨着前線軍事緊張局面升級，以後會不會發生針對俄境內某些特定目標的遠程襲擊就難說了。在這方面，美英與以色列非常在行，他們會不會將相關經驗傳授給烏克蘭或俄國內的反對派，應該沒有人能保證。

襲擊發生後，俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫在社交媒體上發文，稱在無人機襲擊克里姆林宮後，基輔政權讓莫斯科除了消滅澤連斯基及其派系外，沒有其他選擇，莫斯科將保留「在其認為合適的時間和地點採取報復措施的權利」。

俄羅斯會怎麼報復目前還不得而知，但有一點可以肯定，這次襲擊創造歷史了。