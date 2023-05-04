無人機襲克里姆林宮圖殺普京？　烏軍春季反攻必須「製造意外」

在5月9日莫斯科勝利日閱兵大典進入倒數之際，人們都在猜測正準備發動春季反攻的烏克蘭會有什麼動作為普京（Vladimir Putin）「贈慶」。莫斯科時間5月3日清晨二時許，克里姆林宮元老院的圓頂上兩度出現無人機爆炸，俄羅斯當局在事件發生大概十個小時之後罕有發布聲明指之為烏克蘭意圖刺殺普京的恐怖襲擊，更特別澄清普京無恙。人們不禁要問，這是否烏克蘭預期之中的挑釁行動。



對於這次無人機「襲擊」，正在訪問芬蘭赫爾辛基（Helsinki）的烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）絕口否認，稱烏方不會攻擊普京和莫斯科，只會在自己的領土上作戰，普京的下場「我們將留給法庭」（按：指已因戰爭罪行指控向普京發出拘捕令的國際刑事法庭）。

不過，對於不時發生在俄羅斯境內的離奇攻擊，烏克蘭的官方態度若非一口否認，就是冷嘲熱諷，從來不會公開承認責任。這樣做的原因當然是要避免真的觸碰到美國拜登（Joe Biden）當局對於戰爭升級的長期擔憂，以免影響烏克蘭對美國升級軍備供應的遊說工作。

而且，烏克蘭安全部門屬下人員也頗有各自為政、獨立行動之風，有可能未得高層許可便發動攻擊——數個月前被泄漏的美國情報機密文件就記錄了一宗事故：烏克蘭安全部門發現其人員竟不聽指令，在2月26日對一架停在白羅斯境內機場的俄羅斯偵察機發動攻擊。

由此可見，對於烏克蘭官方的否認責任，我們應有的態度只能是「聽過就好」。

但這次無人機襲擊克里姆林宮的事件確實是疑點重重，行動背景、任務目標、主事者身份、時間選擇等各種關鍵情節也沒有清晰無誤的單一解讀。

烏克蘭有能力直搗克宮嗎？

對於這次發生在克里姆林宮關鍵建築上空的無人機襲擊，人們首先要問的是烏克蘭有沒有這樣的攻擊能力。

根據美國海軍分析中心（CNA）俄羅斯研究計劃的無人軍事系統研究員Samuel Bendett從無人機襲擊影片得來的分析，涉事的無人機可能是官方定價約9,500美元的中國製Mugin-5，又或者是烏克蘭自行研發的UJ-22。兩者都有足夠的飛行距離從烏克蘭國境按預定航道飛到莫斯科，也另有可能是由在莫斯科附近的人員操控飛行。

而且，疑似烏克蘭無人機在莫斯科周邊出現也並非首次。本年4月24日，莫斯科以東30公里就出現過一架據稱載有17公斤炸藥的UJ-22；本年2月底，莫斯科東南大約100公里的地點也同樣有UJ-22墜落過；去年12月初，離莫斯科約200公里的一個關鍵空軍基地也受到過無人機襲擊。從這些發生之時都曾在軍事分析圈子引起廣泛討論的事件來看，此類無人機攻擊也有愈來愈接近莫斯科的趨向。

值得留意的是，本年1月，人們都留意到莫斯科的一些政府大樓上竟然放置了鎧甲（Panstir）地對空飛彈防空火砲系統，可見俄羅斯當局當時已不顧在首都公開擺放大型武器的戰爭感而要加強莫斯科的空防。但從上述的無人機事故來看，俄羅斯對無人機的防範能力依然非常有限。

「刺殺普京」指控荒謬

另一個要問的問題是，烏克蘭真的是要刺殺普京嗎？

如果在基輔街頭詢問烏克蘭民眾是否想消滅普京，十之八九大概也會說想。但要由烏克蘭公開刺殺普京卻是另一回事。對烏克蘭而言，普京至少是個「已知的敵人」；由烏克蘭或任何西方勢力親自剷除普京，只會激化俄羅斯的民族主義和愛國主義情緒，其接班人可能會是一個比普京更為邀進的未知人物，對此刻至少抵得住普京進侵的烏克蘭而言沒有明顯好處。

在執行層面上，派兩架價格相對低廉且非專精攻擊的無人機到克里姆林宮國家重地去刺殺普京，也可算是一個天大的笑話，就算是從政前是喜劇演員的澤連斯基也不至於愚笨至此。

在莫斯科理論上的嚴密空防之下，這些無人機能飛進莫斯科上空本身已經是一項成就——如果不是這樣的話，上文述及的無人機墜落事件就不會有任何新聞價值——更不用說要刺殺有克里姆林宮外多個辦公和起居地點、傳聞有替身、甚至會在不同地點使用完全一樣室內裝修讓人不能以影像得知其所在的普京。

放置在莫斯科國防部大樓上的鎧甲（Panstir）地對空飛彈防空火砲系統。（Twitter@AricToler）

莫斯科用不着升級戰爭的藉口

由於這次無人機襲擊看起來不是刺殺普京的行動，烏克蘭也沒有理性的原因去公開殺死普京，而這些無人機能越過莫斯科重重空防直搗克里姆林宮也讓人難以置信，部份西方分析員就認為這有可能是俄羅斯「自編自導自演」的把戲，用以激化烏克蘭對於俄羅斯的存亡威脅感，以增加民眾對戰爭持續和升級的支持。

華府智庫戰爭研究所（ISW）和《紐約時報》都特別點出莫斯科對此次襲擊的高調公開宣傳。戰爭研究所認為如果此次襲擊是意外事件，莫斯科的官方回應就不會像這此一般的「即時、連貫和協調」。《紐約時報》也提到克里姆林宮對於以往的烏克蘭襲擊（例如去年10月的克里米亞大橋爆炸案）並沒有發表像這次一般長的聲明，又稱這次克里姆林宮的上空爆炸在俄羅斯官方回應之前其實沒有什麼人關注。

這一種「自製被烏克蘭攻擊的受害者假象，作為發動或升級攻擊藉口」的邏輯，從普京還沒有揮軍烏克蘭之時已遍佈於西方對於烏克蘭相關事態的解讀。在戰爭期間，從杜金之女汽車爆炸案、北溪天然氣管道受襲，再到3月俄烏邊境小鎮的疑似「恐襲」、4月聖彼得堡親普京博客遇刺等等，都有西方分析員以同樣的邏輯去解讀事件，認為是俄羅斯緣禍烏克蘭的「假旗行動」（false flag operation）。

［以下：前頓涅茨克親俄分離主義者武裝組織領袖、俄羅斯戰爭博客吉爾金（Igor Girkin）5月3日清早列舉了在俄羅斯和烏克蘭俄控地區的一系列離奇事件］

這次克里姆森宮無人機襲擊發生後，上至前總統梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev），下至在Telegram上緊密追蹤俄烏戰情的戰爭博客群，也確實大為震怒，要求莫斯科迅速報復。梅德韋傑夫更直指要「物理上去除澤連斯基」。同時，俄軍也趁機對烏克蘭多個城市發動無人機攻擊（其所用的伊朗無人機造價是克里姆林宮上空爆炸那些無人機的數倍），半個烏克蘭也一度響起空襲警報。

不過，跟烏克蘭以兩架平價無人機刺殺普京的荒謬指控一般，將這次襲擊解讀成莫斯科的「假旗行動」也同樣荒謬。戰爭研究所自己也指出，俄羅斯此刻也沒有能力去升級戰爭。若然如此，莫斯科又何解會有動機去製造升級戰爭的民情？

事實上，近月俄羅斯對烏克蘭能源基建等目標的遠程精準打擊已大大減少，很可能是出於導彈的短缺，而在烏東前線作戰的華格納僱傭兵團（Wagner Group）也一直抱怨彈藥不足。除非莫斯科的意圖是要打核戰，否則激化抗烏民意並沒有任何用途和好處。

俄羅斯僱傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）2023年3月3日發布創辦人普里戈任（Yevgeny Prigozhin）的影片。（Reuters）

對於這次事件最有可能的解讀大概是「烏克蘭的表演性試探」，正如本文文首所說的一般，就是烏克蘭方面在象徵俄羅斯國家榮光的勝利日慶祝之際對普京的符號性挑釁，也同時試探或揭穿俄羅斯的空防虛實。

當然，在進一步的事實出現之前，我們對於這次攻擊的背景、目標、主事者等關鍵資訊都不能作出確切的判斷。

唯一可以肯定的是，在烏克蘭春季反攻在即的背景之下——華格納兵團創辦人普里戈任（Yevgeny Prigozhin）5月3日更聲言烏克蘭的反攻已經開始——我們可以預期針對俄羅斯的離奇事件會愈來愈多。

烏克蘭需要一段出其不意的反攻劇情

這次烏克蘭反攻，最大的困難是烏克蘭手上的牌都是公開的，使烏克蘭完全沒有「攻者一點、守者萬里」的優勢，難以重演去年9月偽攻赫爾松、實取哈爾科夫的「聲東擊西」。一方面，這是因為美國一直拒絕供應烏克蘭長程攻擊武器，以至F-16等西方戰鬥機，使烏克蘭的對俄攻擊只能以地面推進為主軸。

另一方面，從整線俄島前線的形勢來看，烏克蘭唯一能「擊敗」俄羅斯的戰略目標就只有截斷亞速海北岸由俄羅斯貫通克里米亞的陸橋，任烏克蘭到處佯攻，也改變不了這個客觀情勢。因此，俄軍在這裏的防禦工事也特別密集，戰壕、地雷、反坦克龍牙陣滿佈，烏克蘭要完美施展出其軍隊全無實踐經驗、俄軍一年多來也沒有表演過的聯合兵種作戰，才有可能攻破防守。而且，如今烏克蘭空防本月就有可能用盡彈藥，如果俄羅斯空軍進場的話，烏克蘭的進攻就更加沒有可能成功。

俄烏戰爭形勢圖。烏軍的春季反攻最有可能從扎波羅熱南下，試圖奪取亞速海北岸，截斷從俄羅斯到克里米亞的天然陸橋，再攻下赫爾松以斷克里米亞供水，最後迫普京回到談判桌。（Liveuamap）

因此，烏克蘭要爭取到有把握的勝算，就是要製造出一種不會讓軍事分析家、不會讓俄羅斯或者其他國家看穿的攻勢，簡單而言，就是要制敵於出其不意之中。據烏克蘭媒體報道，對烏克蘭反攻計劃有全盤掌握的官員不超過5位。烏克蘭的前線行動者，如今就像王家衛電影的演員一般，在不知道劇本的情況下執行任務。

事實上，除了這次克里姆林宮的無人機襲擊之外，4月底、5月初這一段時間俄烏戰爭也不斷出現一些各界難以理解的事態，例如烏克蘭人員在赫爾松州第聶伯河東岸三角洲地帶的小規模登陸、俄羅斯邊境州的多次貨運火車出軌、聖彼得堡的供電設施爆炸、克里米亞港口和大橋周邊的儲油煉油設施大火等等。

在這些事態也是烏克蘭春季反攻劇本情節的假設之下，暫時似乎沒有人能將這些情節扣連出一個清晰的故事來。由於烏克蘭反攻的勝算就取決於其能否製造出莫斯科料想不及的意外，此刻人們對像這次無人機襲擊一般的事件「大惑不解」，本身就已算得上是對烏克蘭反攻部署的正面訊號。