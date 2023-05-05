日本石川縣能登半島6.5級地震1命危　見附島「土石崩落」遊客逃跑

日本石川縣能登半島5月5日下午2時42分左右發生黎克特制6.5級地震，震源深度僅10公里。當地政府官員指，在震度最高的珠洲市有1名男子從梯子墜落受傷，處於心肺停止狀態，當地有3棟房屋倒塌。網上流傳影片顯示，珠洲市見附島「土石崩落」，遊客尖叫逃跑。



日本氣象廳最初測定此次地震為6.3級，之後上修至6.5級。

珠洲市消防部門表示，市內有3棟房屋因地震倒塌，至少1名80多歲婆婆受傷，另有1名70多歲婆婆受困，政府正展開救援工作。

旅遊城市金澤震度4級

據氣象廳公布，石川縣珠洲市的震度最高，為6強（即6+）級，能登町為5強（5+）級，金澤市為4級，富山縣立山町為3級。東京都的震度為1級，京都府、大阪府震度為1至2級。

根據日本制度，地震震度等級可分為0至7，最大為7。

受到地震影響，JR西日本北陸新幹線金澤站與長野站之間自下午2時42分左右起一度停駛，之後恢復運行，但部份路段班次會延遲或部份列車要停駛。

日本地震：石川縣2023年5月5日下午2時42分左右發生6.3級地震，石川縣珠洲市震度最高，為6強（6+）級（氣象廳網站截圖）

網上流傳影片顯示，珠洲市見附島「土石崩落」，遊客尖叫逃跑。

珠洲市震感強烈10至20秒

閉路電視畫面顯示珠洲市的震感強烈，持續約10至20秒，珠洲市立珠洲陶藝博物館有不少展品破損，要暫時休館，幸建築物沒有嚴重損壞，訪客已疏散到室外。

珠洲市一家清酒釀酒廠則表示，有多瓶清酒損壞，幸店內10多名購物者都沒有受傷。一名工作人員稱「搖晃愈來愈大，整個建築物發出咯吱、咯吱的聲音，客人和職員沒有受傷真是太好了。感覺比去年發生過的幾次地震都還要嚴重。」

日本放送協會（NHK）報道，日本沿岸的海平面可能會出現一些波動。報道指，在地震發生後，未有海嘯警報發出。

美國地質調查局（USGS）則測定此次地震為6.2級，震源深度8.7公里。