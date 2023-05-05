加拿大擬驅逐中國外交官　北京向加駐華大使提出交涉

針對加拿大政府正考慮驅逐被指試圖威脅加拿大議員的中國外交官，中國外交部提出強烈抗議，中國外交部美洲大洋洲司（美大司）負責人也已向加拿大駐華大使提出交涉。



中國外交部發言人毛寧星期五（5月5日）稱，加拿大方面無端污衊、抹黑中國駐加使領館正常履職，中方對此強烈不滿，堅決反對。中國駐加拿大大使已就此向加外交部負責人闡明嚴正立場，提出強烈抗議。中國外交部美大司負責人也向加拿大駐華大使提出嚴正交涉。

毛寧形容，此次事件是加拿大個別政客和媒體的炒作，完全是子虛烏有的無稽之談，是出於意識形態偏見的「政治鬧劇」。

毛寧也提到，2021年3月，中國決定制裁加拿大有關議員，是對加方基於謊言和虛假信息藉口所謂新疆人權問題對中國有關個人和實體實施制裁的回應。「加方無理挑釁，嚴重損害中方利益在先，中方作出有力回應，完全正當和必要。」

毛寧強調，中國駐加拿大的外交領事人員，一向恪守有關國際公約，依法履職，中國將採取必要措施，堅決維護自身利益。

加拿大《環球郵報》星期一（5月1日）引述機密文件和一名不具名安全消息人士報道稱，在北京宣布制裁加拿大保守派議員莊文浩（Michael Chong）後，當局還試圖獲取莊文浩可能身在香港的親屬信息，以達到恐嚇目的。

加拿大外交部長趙美蘭（Mélanie Joly）星期四（5月4日）在國會委員會聽證會上透露，加拿大外交部副部長正在召見中國駐加拿大大使叢培武，並表示，「我們正在評估各種選項，包括驅逐（中國）外交官」。

本文獲《聯合早報》授權轉載

