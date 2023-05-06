彭博社：美國擬對台灣提供5億美元武器

彭博社引述知情人士報道，拜登政府正在為台灣籌措5億美元（約39億港元）的各類武器裝備，並套用它為加速向烏克蘭提供武器所使用的快速通道權力。



知情人士透露，美國將通過「總統提取授權」把現有庫存中的武器或輔助裝備運往台灣。目前尚不清楚準備提供的具體軍備種類。

五角大樓和白宮星期五（5月5日）暫未回復置評請求。

美國及盟友對中國軍事現代化的步伐愈發擔憂，並發出了北京希望在2027年前具備攻台能力的警告。

提取庫存將使美國得以繞過漫長的武器簽約和生產流程。據美國國會議員稱，美國已批准但尚未交付台灣的武器價值高達190億美元（約1491億港元）。

美國國會通過的《2023國防授權法》授權總統拜登動用不超過10億美元的美國庫存軍備支持台灣，但一些議員抱怨行政當局動作遲緩。國會沒有為這些武器的補充撥出資金，因此五角大樓將必須在提取後申請資金。

美國此舉勢必激怒中國並拖累拜登恢復對華接觸的努力。華盛頓已向北京提出，安排兩國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）和李尚福6月在新加坡香格里拉論壇期間會晤。

美國指控中國間諜氣球2月飛越領土後，雙方大多數高層溝通已陷入僵局。

奧斯汀和國家情報局總監海恩斯（Avril Haines）說，他們不認為中國大陸武力攻台的風險迫在眉睫。

本文獲《聯合早報》授權轉載

