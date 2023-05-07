秦剛出席中阿巴三方外長對話　三國同意加強反恐合作

巴基斯坦外長比拉瓦爾（Bilawal Bhutto Zardari）5月6日在首都伊斯蘭堡（Islamabad）與中國務委員兼外長秦剛及阿富汗臨時政府代理外長穆塔基（Amir Khan Muttaqi）舉行第5次中阿巴三方外長對話。



根據新華社，第5次中阿巴三方外長對話由比拉瓦爾主持，秦剛表示，中方一貫重視發展同阿巴的友好關係，願通過雙邊以及三方合作機制，同阿巴攜手維護和促進地區穩定與繁榮。

秦剛強調，中方願同阿巴加強反恐安全合作，堅決反對一切形式的恐怖主義，反對支恐用恐和反恐雙重標準，加大合作打恐力度。

穆塔基和比拉瓦爾則表示，阿巴兩國願積極推進三方合作，制定政治、安全、經濟等領域合作的路線圖，維護三國共同利益，實現互利共贏，造福三國和地區國家人民。

秦剛6日較早前與比拉瓦爾舉行第4次中巴外長戰略對話後共同會見記者。秦剛稱，中國和巴基斯坦是全天候戰略合作夥伴，致力於構建新時代更加緊密的中巴命運共同體，兩國關係歷經考驗，堅如磐石，自己和比拉瓦爾一致同意落實好兩國領導人達成的重要共識，為兩國全方位合作加油、提速。

他又說，中巴雙方當前正密切合作，全力推進中巴經濟走廊建設高質量發展，持續打造新增長點，幫助巴方更好融入國際產業合作。

秦剛談及中阿巴（中國、巴基斯坦、阿富汗）三方外長對話時指，中方期待通過此次會議，本着相互尊重、坦誠友好、互利共贏的精神，增進三國的睦鄰互信，推動中巴經濟走廊向阿延伸，探討推進貿易、投資、互聯互通等領域合作，增進三方人文交流，拓展共同利益，打造更加緊密、友好的鄰國和夥伴關係。

他還表示，中方願同阿、巴加強反恐安全合作，共同堅決打擊包括東伊運和巴基斯坦塔利班在內恐怖勢力，維護地區安全穩定。