秦剛會晤伯恩斯　稱當務之急是穩定中美關係　讓兩國重回正軌

國務委員兼外長秦剛5月8日會見美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns），秦剛稱當務之急是穩定中美關係，避免螺旋式下滑。



秦剛表示，中美關係不僅對中美兩國、對世界都有重大意義。中美當務之急是穩定兩國關系，避免螺旋式下滑，防止中美之間出現意外。這應該是中美之間最基本的共識，也是國與國、特別是兩個大國相處必須要守住的底線。

秦剛表示中方將堅持按照習近平主席提出的相互尊重、和平共處、合作共贏的原則處理中美關係，希望美方深刻反思，同中方相向而行，推動中美關系走出困境，重回正軌。秦剛又指，美方應端正對華認知，回歸理性，不能一方面講溝通，一方面卻不斷對中國打壓遏制，不能說一套做一套。同時美方必須尊重中方的底線紅線，停止損害中國主權、安全、發展利益，尤其要正確處理台灣問題，停止繼續掏空一個中國原則，停止支持縱容「台獨」分裂勢力。

秦剛指中美要堅持以冷靜、專業、務實態度處理兩國關係中的意外偶發事件，避免關係再受衝擊。兩國要在相互尊重、對等互惠基礎上，推進對話合作。希望伯恩斯大使在中國多接觸、多交流、多思考，作中美間的紐帶橋梁，作出建設性努力。