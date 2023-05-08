英媒：歐盟擬制裁7中企　包括5間香港公司

英媒5月7日報道，歐盟以出售用於支持俄羅斯戰爭機器的武器設備為由，提議對7間中國企業實施制裁，包括5間香港公司。



路透社7日引述《金融時報》（Financial Times）同日報道稱，據制裁名單副本，歐盟正擬制裁的企業包括：

中國大陸（以總部地點計）

三合成半導體（香港）有限公司（3HC Semiconductors HK Co, Ltd,.）

金派科技（香港）有限公司（King-Pai Technology HK Co, Ltd,.）

香港

信諾電子科技有限公司（Sinno Electronics Co., Ltd.）

希舸電子技術有限公司（Sigma Technology Ltd.）

Asia Pacific Links Ltd.

Tordan Industry Ltd.

Alpha Trading Investments Ltd.

歐盟成員國即將在本週討論的一系列新制裁措施。報道指，歐盟委員會未就消息發表回應。中國外交部回應指，若歐盟實施制裁將打擊中歐關係，中方將採取堅定行動維護自身利益。

金派科技等公司4月已遭美國制裁。美方指，金派科技是俄羅斯軍事工業綜合體中多個實體的中國供應商。