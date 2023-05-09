加拿大驅逐中國外交官趙巍　中方：採取反制措施

加拿大外交部長趙美蘭（Mélanie Joly）8日宣布，驅逐中國駐多倫多領事館外交官趙巍。加國外交部在聲明中表示，加拿大已宣布這位外交官為不受歡迎的人。趙美蘭表示，她已經明確表示，加拿大不會容忍任何形式的外國干涉該國內政的行為。



趙美蘭指出，在加拿大的其他國家外交官已被警告，如果他們從事類似趙巍的行為，他們將被遣送回國。分析認為，加拿大驅逐中國外交官的決定，將進一步加劇兩國之間本已非常緊張的雙邊關係。

被驅逐的駐多倫多中國總領館官員趙巍。（加拿大僑社）

加拿大《環球郵報》星期一（5月1日）引述機密文件和一名不具名安全消息人士報道稱，在北京宣布制裁加拿大保守派議員莊文浩（Michael Chong）後，當局還試圖獲取莊文浩可能身在香港的親屬訊息，以達到恐嚇目的。中國駐多倫多領事館外交官趙巍，被指涉及此事。

中國駐加拿大使館發言人批評加拿大政府的決定，是基於個別政客和媒體的謊言，中方強烈譴責並堅決反對，已向加方提出嚴正抗議。發言人又表示，加拿大政府刻意迎合反華勢力炒作，採取針對中方領事官員的極端行為，中方對此絕不接受。中方將堅決採取反制措施，由此產生的一切後果由加方承擔。

發言人重申，中國從不干涉別國內政，所謂 「中國干涉加內政」毫無根據，是對中方赤裸裸的污衊抹黑和基於意識形態偏見的政治操弄。加方無理挑釁，嚴重損害中國外交領事人員合法權益。