英國最大超市Tesco　集團主席涉對4名女性行為不當

英國最大超級市場集團Tesco主席艾倫 （John Allan）遭4名女性指控行為不當。其中2項涉嫌觸碰女員工屁股，另2項涉及對女性作出失當言論。艾倫發言人稱，艾倫為2019年對一名女同事發表評論感到羞愧，他已為此道歉。對於其他3人的指控，其發言人則指完全失實。



英國傳媒報道，74歲的艾倫已出任Tesco主席8年，預計2024年卸任。4名女性對他的指控，1宗發生在Tesco之內，其餘3宗涉及他2018年至2020年擔任英國工業聯合會 （Confederation of British Industry ，CBI）主席時的行為。

Tesco方面表示，艾倫強烈否認有關他在2022年集團年度股東大會上，觸碰一名Tesco高級女員工屁股的指控，並指他擔任主席的8年時間內，沒有人對艾倫提出過任何同類投訴，強調Tesco致力於確保所有同事都受尊重並在工作中感到安全。

艾倫也被指在2019年的一次CBI晚宴上觸碰一名女性的屁股，並在另外2個場合對CBI的女性成員發表不當言論。 但艾倫發言人發聲明稱，艾倫已對其中一宗不當言論事件致歉，涉事女子同意此事了結，不再採取進一步行動。至於其餘3宗指控，則屬完全失實。

據指出，CBI目前正在接受警方調查。