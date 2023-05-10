路透社：中國金融公司停用凱盛融英服務

據路透社報道，中國投資銀行——中國國際金融股份有限公司（CICC）旗下的中金資本已決定停止使用國際顧問公司凱盛融英（Capvision）的服務。一些金融公司正在評估它們與這家中國最大「專家網絡」集團的關係。



俄衛網10引述報道稱，近期，中國國家安全機關等部門對中國顧問行業龍頭企業凱盛融英（Capvision）信息科技股份有限公司進行公開執法。凱盛融英大量接受境外公司對中國敏感行業的咨詢項目，其中一些企業與外國政府、軍方、情報機關關係密切。

一份得到知情人士證實的內部備忘錄顯示，中金資本的研究部門表示，將禁止其所有團隊使用凱盛融英進行與盡職調查相關的專家訪談和咨詢。

這份備忘錄稱，禁令將立即生效，研究團隊也應審查此前與凱盛融英的交易。

中國國家安全機關已經對凱盛融英依法依規進行處理，督促企業認真履行反間諜安全防範責任義務，對其中涉嫌違法犯罪的人員，將一查到底，追查其法律責任。

凱盛融英前身為凱盛融英投資諮詢（上海）有限公司，成立於2008年11月，是中國領先的行業專家知識服務供應商，專家網絡及客戶群遍佈全球。總部位於上海，在北京、蘇州、深圳、香港及紐約設立分支機構。