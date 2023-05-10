DeepMind聯合創辦人：AI將創造「大量失敗者」

人工智能實驗室DeepMind的聯合創始人蘇萊曼（Mustafa Suleyman）周二在美國三藩巿舉行的GIC橋樑論壇（Bridge Forum）上表示，AI的技術發展將在未來10年威脅到白領階層，並使大量白領淪為「失敗者」（Loser）。



「毫無疑問，未來5到10年，許多白領工作都會不再一樣，社會將有大量的失敗者。（他們）將非常不高興，非常煩躁不安。」蘇萊曼在論壇上說。

蘇萊曼去年已從DeepMind，並開設自己的聊天機械人公司Inflection AI。

高盛最近的研究預測，由於生產力的提高，生成式AI的可能會在未來10年將全球年度GDP提高7%。然而，這可能對人類勞動力造成「重大破壞」(significant disruption)，多達3億個工作崗位可能由自動化取代。

蘇萊曼指，政府需要思考如何支援失去工作的人，全民基本收入（universal basic income，UBI）或是一個可行方案。「這需要物質補償…這是一項我們必須開始認真討論政治及經濟措施。」

AI初創企業在過去6個月實現了巨大的技術躍進，數十億計美元資金流入相關領域。微軟重金投資的OpenAI的聊天機械人ChatGPT在AI領域出盡風頭，OpenAI如今估值已達約300億美元。