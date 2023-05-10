ChatGPT未開放本港使用　孫東：尊重機構策略暫無意求開放權限

創新科技及工業局局長孫東表明，暫無意主動向人工智能聊天機器人ChatGPT的公司OpenAI查詢，能否開放對本港的使用權限。他稱尊重個別機構制訂的策略和商業安排。



至於當局會否就ChatGPT對不同行業帶來的影響進行評估，孫東回應指政府會因應個別行業的情況，透過不同措施協助業界把握科技發展帶來的機遇，並鼓勵和協助各行業的從業員接受培訓，提升技能應對轉變。



現時ChatGPT只是開放給部分國家或地區註冊使用服務，香港並未包括在內。新民黨立法會議員容海恩質詢當局會否主動與有關營運商接洽，了解其能否對香港開放ChatGPT的使用權時，創科局局長孫東在書面回覆中表明，尊重個別機構制訂的策略和商業安排，但指香港市民和企業仍可過其他渠道，如第三方開發的應用程式或OpenAI的商業伙伴，使用ChatGPT或其他人工智能聊天機器人。

孫東又指，由於生成式人工智能技術發展仍在演變中，會繼續本著開放態度，注視相關科技的未來發展和應用，作出適當應對。

至於加強本港在人工智能的研究工作，孫東指大學教育資助委員會轄下研資局在2019-2020學年在涉及人工智能的研究批出4個項目，涉款共約1億7000萬元。教育局正加強中小學課程的創科元素，發展「初中人工智能課程單元」及「高小增潤編程教育課程單元」，預計本年稍後時間推出供學校使用。高中的資訊及通訊科技科已加入創科課題，如人工智能，亦增加教授編程的課時。

至於ChatGPT對學生學習的影響，當局指仍待學術界進一步研究，會不斷留意最新發展，適時更新課程內容，為教師舉辦研討會和工作坊，協助他們教導學生善用創新科技。