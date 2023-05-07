中國人的AI智能　科大訊飛發布｢認知大模型｣：中文能力超ChatGPT

中國語音智能公司科大訊飛在昨日（6日）正式對外發布了「訊飛火星認知大模型」，公司董事長劉慶峰介紹，該模型在中文長文本生成、醫療領域的知識問答、數理能力等方面已經超過了ChatGPT，而在語言理解等方面還落後ChatGPT。



據《界面新聞》報道，昨日在合肥舉辦的「星火認知大模型」成果發布會上，科大訊飛展示了大模型的七大核心能力，即文本生成、語言理解，知識問答、邏輯推理、數學能力、代碼能力、多模態能力。

科大訊飛「火星認知大模型」。（官網截圖）

現場展示中，該模型可較好地完成中英文論文、品牌宣傳語、以及故事內容等多形式的撰寫。且能對中文俗語進行解讀，可帶入情境地回答情感問題。劉慶峰表示，訊飛在長文本生成和數理能力方面有一定優勢。其中，在中文長文本生成方面超過了ChatGPT，英文方面則還有一定差距。

同時，他公布該模型在今年將持續升級的3個里程碑節點。6月9日，將升級開放式問答、多輪對話、數學能力；8月15日，升級代碼能力、多模態交互能力；10月24日，將實現中文超越ChatGPT的當前版本，英文能做到與ChatGPT相當的水準，並在教育、醫療等領域做到業界領先。